NBA「寂寞大神」弗雷戴特宣布退休　曾在CBA單場轟75分

記者游郁香／綜合報導

現年36歲的「寂寞大神」弗雷戴特（Jimmer Fredette）今（24）日宣布退休，他是楊百翰大學的傳奇球星，曾以場均28.9分榮登NCAA得分王，在2011年躋身NBA樂透選秀行列，可惜他在籃球最高殿堂始終未能打出預期的表現，生涯場均僅6分，轉戰中國CBA則曾締造單場75分的瘋狂紀錄。

「籃球帶我走遍世界，從紐約州的Glens Falls，到BYU、NBA、中國、希臘，甚至是代表美國隊參加奧運！」弗雷戴特在貼文中寫道，「這項運動以及我對它的熱愛塑造了今天的我，對此我永遠感激。無數回憶與難忘時刻，它並不總是輕鬆的，但絕對值得！現在，下一段旅程即將展開。」

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▲NBA「寂寞大神」弗雷戴特宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

「寂寞大神」弗雷戴特今日決定結束籃球生涯，他曾因在NCAA驚人的表現，成為家喻戶曉的球星。他在2010-11賽季以場均28.9分加冕得分王，並獲選年度最佳球員，該季他率領楊百翰大學重返甜蜜16強，之後成了2011年NBA第10順位新秀，被公鹿選中後，隨即被交易至國王，展開職業生涯。

弗雷戴特在NBA僅待了6季，先後效力國王、公牛、鵜鶘、尼克與太陽等隊，共出賽241場、僅7場先發，場均上場13.3分鐘，能貢獻6分、1.4助攻，從大學賽場的「得分機器」，淪為一位平庸的角色球員。

離開NBA後，弗雷戴特轉戰中國CBA與希臘職籃，在中國上海大鯊魚打出多場高分代表作，2017年更榮獲CBA年度MVP。他曾締造單場70分與75分的瘋狂紀錄，甚至在一場比賽的下半場獨拿60分，震撼亞洲籃壇。

▲▼美國3X3男籃一哥弗雷戴特，在巴黎奧運重傷需要6個月才能康復。（圖／達志影像／美聯社）

職業生涯後期，弗雷戴特投身FIBA認證的3X3籃球賽事，迅速成為美國隊主將，帶領球隊摘下2022年FIBA美洲盃與2023年泛美運動會金牌，並在2023年世界盃奪得銀牌，同年獲選為美國籃總年度3X3男子運動員。

去年的巴黎奧運，弗雷戴特代表美國男籃出征3X3賽事，可惜他遭逢內收肌傷勢，根據賽制無法補人，美國隊最終無緣爭冠。

「我今天能成為這樣的人，有很大一部分要歸功於這項運動。作為球員說再見並不容易，但這一刻終究還是來了。」弗雷戴特感性表示，為他的球員時代畫下句點。