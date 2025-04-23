真的傷了！綠軍一哥坦圖G2出戰成疑　主帥曝阻止隊醫查看原因

Joe telling the trainer not to go out to Tatum and then immediately screaming "GET UP" is why he's the perfect man for this job pic.twitter.com/GKi9hALfV4 — Dan Greenberg (@StoolGreenie) April 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在季後賽首輪G1輕鬆擊退魔術，但當家一哥坦圖（Jayson Tatum）末節卻遭惡意犯規摔到慣用的右手腕，當下主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）怒吼著要他「站起來」，一度還阻止隊醫上前查看，對此馬茲拉今（23）日解釋，「你會用不同方式去愛每個人，但一切都是建立在愛的基礎上。」

G1第4節還剩8分28秒，坦圖空中灌籃時遭波普（Kentavious Caldwell-Pope）從空中拉扯右手肘，整個人重摔在地，落地時直接壓到右手腕。他當場倒地痛苦不已，裁判回看影片後，將該犯規升級為1級惡意犯規（Flagrant 1）。

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▲坦圖（右）G1灌籃時重摔地板，痛苦捂著右手腕，令全場緊張。（圖／達志影像／美聯社）

引起關注的是，塞爾提克主帥馬茲拉當下的反應，他對著倒在地上的坦圖怒吼，「站起來！」甚至還一度拉住欲上前檢查的隊醫，態度顯得極為強硬，這個畫面在社群媒體上瘋傳。

馬茲拉今日在球隊訓練中心接受媒體訪問時，簡潔地解釋這個片段背後的含意：「愛。」他進一步說，「我很感謝自己與球員們之間的關係，也很感謝與坦圖之間的連結。你會用不同方式去愛每個人，但一切都是建立在愛的基礎上，是這份關係、這份信任。」

▲坦圖雖堅持打完全場，但MRI檢查顯示右手腕骨頭瘀傷，G2出賽成疑。（圖／達志影像／美聯社）

「他們允許我做我自己，我們彼此信任，但一切都來自愛。這在不同的時刻可能看起來不一樣，但那就是我欣賞坦圖這名競爭者、以及這支球隊的原因。」馬茲拉如此說道。

坦圖確實如馬茲拉所期望的，繼續留在場上奮戰，不過本季罰球命中率81%的他，隨後卻兩罰都投丟，被目擊在板凳席不時活動手腕，顯見仍有不適。

坦圖賽後曾透露，X光檢查為陰性，「還好啦，就只是摔到手而已。」但根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，他後續接受MRI檢查，確診為右手腕骨頭瘀傷。球團今日公布傷病報告，將坦圖列為「出戰成疑（Doubtful）」，出賽機率約為25%，是否能出戰G2，要看他對疼痛的忍受程度與醫療團隊的安排。

▲塞爾提克一哥坦圖在G1遭逢傷勢。（圖／達志影像／美聯社）