溜馬季後賽首輪2連勝公鹿！　哈利伯頓又槓上今日復出的里拉德

▲哈利伯頓率溜馬在季後賽首輪取得2勝0敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（23）日繼續在主場作戰，公鹿迎回因血栓休養超過1個月的後場招牌里拉德（Damian Lillard），但他還未調整至最佳狀態，整場13投4中僅得14分，反觀印第安納5位先發全數得分上雙，團隊命中率逼近5成，三分36投16中，終場以123比115在系列賽取得2勝0敗領先。

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▲里拉德傷癒復出，命中率偏低，全場僅得14分。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬延續G1的火熱手感，首節一度打出31比16猛攻，拉開15分領先。儘管公鹿在決勝節一度拉出13比0的反擊，將比分追至僅差2分，但印第安納穩住陣腳，最終守住勝果。

溜馬此役5位先發全數得分上雙，團隊命中率達48.9%，三分球命中率也高達44.4%（36投16中）。相比之下，儘管公鹿在進攻端較首戰的98分有所提升，仍難以追上節奏明快且效率驚人的溜馬。

Damian Lillard and Tyrese Haliburton exchanging buckets and words ???? ???? pic.twitter.com/UPqnfuaTqv — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 22, 2025

公鹿此役迎回雙星之一里拉德，他因右小腿深層靜脈栓塞，休養超過1個月，回歸首戰就打滿37分鐘，狀態尚未調整至最佳，在上半場攻下11分後，進攻端陷入停滯，全場13投4中僅得14分。

值得一提的是，里拉德與溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今日再度槓上，兩人首戰就曾在場邊互嗆，里拉德當時「告誡」哈利伯頓，「繼續講啊，我就寫首Diss歌噴你。」此戰兩人末節又面對面互噴垃圾話，這兩位明星控衛上季就結下恩怨，哈利伯頓曾模仿小李專屬的「Dame Time」慶祝動作。

HALI & DAME EXCHANGE WORDS AS PACERS TAKE 2-0 LEAD ????



INDY SPOILS DAME’S RETURN ???? pic.twitter.com/ryX4dS9OpP — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2025

另外，公鹿替補小崔特（Gary Trent Jr.）也與溜馬前場大將西亞卡姆（Pascal Siakam）在爭搶籃板時爆發衝突，小崔特將西亞卡姆推倒在地，雙方短暫拉扯，最終小崔特與馬瑟林（Bennedict Mathurin）雙雙吞下技術犯規。第4節則出現小波特（Kevin Porter Jr.）對布萊恩（Thomas Bryant）惡意犯規，整場瀰漫濃濃火藥味。

Bucks and Pacers get a little heated on this play



Gary Trent Jr. and Bennedict Mathurin were given technical fouls after a review



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/yJ0s6TQxKt — Dime (@DimeUPROXX) April 22, 2025

系列賽才進行兩場，兩隊情緒已到臨界點。不過溜馬在主場連拿2勝，公鹿接下來回到自家得全力搶勝，避免遭到3勝0敗聽牌。

Kevin Porter trying to be sneaky pic.twitter.com/fPoWjfBdEE — mm (@muhtacinm) April 23, 2025

溜馬以西亞卡姆攻下24分最高，他另有11籃板；哈利伯頓貢獻21分、12助攻。公鹿兩屆MVP安戴托昆波 （Giannis Antetokounmpo）則繳出34、18籃板和7助攻的全能數據；悍將波提斯（Bobby Portis）也攻下28分，外帶12籃板，並投進6顆三分球。