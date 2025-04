溜馬季後賽首輪2連勝公鹿！　哈利伯頓又槓上今日復出的里拉德

▲哈利伯頓率溜馬在季後賽首輪取得2勝0敗。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬今(23)日繼續在主場作戰,公鹿迎回因血栓休養超過1個月的後場招牌里拉德(Damian Lillard),但他還未調整至最佳狀態,整場13投4中僅得14分,反觀印第安納5位先發全數得分上雙,團隊命中率逼近5成,三分36投16中,終場以123比115在系列賽取得2勝0敗領先。

▲里拉德傷癒復出,命中率偏低,全場僅得14分。(圖/達志影像/美聯社)

溜馬延續G1的火熱手感,首節一度打出31比16猛攻,拉開15分領先。儘管公鹿在決勝節一度拉出13比0的反擊,將比分追至僅差2分,但印第安納穩住陣腳,最終守住勝果。

溜馬此役5位先發全數得分上雙,團隊命中率達48.9%,三分球命中率也高達44.4%(36投16中)。相比之下,儘管公鹿在進攻端較首戰的98分有所提升,仍難以追上節奏明快且效率驚人的溜馬。

公鹿此役迎回雙星之一里拉德,他因右小腿深層靜脈栓塞,休養超過1個月,回歸首戰就打滿37分鐘,狀態尚未調整至最佳,在上半場攻下11分後,進攻端陷入停滯,全場13投4中僅得14分。

值得一提的是,里拉德與溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)今日再度槓上,兩人首戰就曾在場邊互嗆,里拉德當時「告誡」哈利伯頓,「繼續講啊,我就寫首Diss歌噴你。」此戰兩人末節又面對面互噴垃圾話,這兩位明星控衛上季就結下恩怨,哈利伯頓曾模仿小李專屬的「Dame Time」慶祝動作。

另外,公鹿替補小崔特(Gary Trent Jr.)也與溜馬前場大將西亞卡姆(Pascal Siakam)在爭搶籃板時爆發衝突,小崔特將西亞卡姆推倒在地,雙方短暫拉扯,最終小崔特與馬瑟林(Bennedict Mathurin)雙雙吞下技術犯規。第4節則出現小波特(Kevin Porter Jr.)對布萊恩(Thomas Bryant)惡意犯規,整場瀰漫濃濃火藥味。

Bucks and Pacers get a little heated on this play



Gary Trent Jr. and Bennedict Mathurin were given technical fouls after a review



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/yJ0s6TQxKt