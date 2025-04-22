國小軟聯／投打俱佳助敦化完封東園　棒羽雙棲林睿說出真心話

▲棒羽雙棲林睿成投打俱佳。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台北市兩支國小棒球隊在國小軟式聯賽中展開激烈對決，最終敦化國小以2比0完封東園國小，成功以分組第一的身份晉級32強。比賽中，敦化國小展現了強大的投打實力，尤其是林睿成的表現令人矚目。

比賽過程中，雙方形成低比分戰役。敦化國小在3局上半由林睿成的安打先馳得點，並在6局上半利用對手投手的失誤和強迫取分戰術攻進保險分。敦化國小的投手群採用車輪戰策略，林睿成、林新皓和施淳瀚各投2局，皆無失分。最終，第二任投手林新皓拿下勝投。

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敦化國小總教練耿伯軒表示，由於天氣炎熱且不想讓投手受到隔場限制，因此每位投手最多投2局。小五生林睿成不僅投球表現出色，先發2局無失分，僅被敲出1安打，投出4次三振，沒有保送，打擊方面擔任第三棒也敲出勝利打點。耿伯軒提到，林睿成控球準確，運動能力出色，父親是排球教練，母親也曾打過合球，林睿成除了打棒球外，還參加羽球隊，是一位雙棲選手。

林睿成表示，昨天控球還不到位，今天投得不錯，打擊方面則是盡量打平，將二壘跑者送回來。他的家人都非常支持他打球，阿公還特地從北部南下為孫子加油。林睿成說，自己比較喜歡棒球，認為打羽球天分有限。

敦化國小今年的先發陣容中有5名小六生，其餘為小五生，其中幾人去年就打過全國賽。耿伯軒提到，學校以升學為主，棒球隊每週只練三、六共6小時，但小朋友們非常投入，希望能突破去年32強的最佳成績，給小朋友留下美好的回憶。