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從扶額到笑開懷！飛力獅首秀救回餅總表情包　古久保：難攻略

▲餅總熱身賽、一軍例行賽看到飛力獅投球呈現不同表情包。（圖／截自CPBL TV）

▲餅總熱身賽（左）、一軍例行賽（右）看到飛力獅投球呈現不同表情包。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／桃園報導

統一獅新洋投飛力獅在中職首秀大放異彩，先發7局僅被敲出3支安打，沒有四壞球保送，狂飆10次三振、無失分，順利拿下中職首勝。與熱身賽時期的表現判若兩人，也讓總教練「餅總」林岳平在鏡頭前展現不同的表情。他在20日賽前再次談起這位新洋投，直呼：「現在有好的樣本呈現，持續觀察看看。」

飛力獅在一軍熱身賽對上桃猿時，僅投1局就用了34球，雖然無失分，但投出3次四壞球保送。餅總表示：「熱身賽時表現並不好，但經過在二軍的兩三場調整，昨天展現了完全不同的內容，應該是他快速理解該如何應對一軍的例行賽。接下來如何維持表現，才是最大的課題。」

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當時熱身賽控球不佳，餅總頻頻扶額、表情懊惱，也成為球迷討論話題。如今一軍初登板大放異彩，餅總終於笑顏逐開。他說：「他熱身賽時剛好處於最低潮的狀態，後來慢慢從二軍調整起來。也許不見得每場都像昨天那麼猛。他打過大聯盟、韓職，也都扮演過重要角色，一定知道身為一軍洋投該有什麼樣的表現。」

談到飛力獅的投球型態，餅總分析：「也許是因為對手第一次對決，還不熟悉他的球路。現在有這場好的樣本可供參考，接下來還會再觀察。」

桃猿總教練古久保博也也對飛力獅留下深刻印象：「他的控球非常好，尤其是那種從好球帶進入壞球帶的變化球投得非常多，讓打者難以攻略。」

關鍵字： 中職統一獅飛力獅餅總桃猿

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