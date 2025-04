首戰遭溜馬狂電19分　公鹿庫茲馬「都是0」創52年難堪紀錄

▲▼庫茲馬(Kyle Kuzma)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間20日凌晨,NBA東區季後賽首輪由印第安納溜馬主場交手密爾瓦基公鹿,公鹿此役僅靠「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)36分苦苦支撐,季中新援庫茲馬(Kyle Kuzma)全場上陣22分鐘除犯規外所有數據皆掛蛋,成為NBA史上第六位在至少出賽20分鐘的情況下,五大數據全掛零的球員;公鹿最終98比117不敵溜馬,吞下大敗。

開賽主場溜馬掌握比賽主動權,奈史密斯(Aaron Nesmith)與透納(Myles Turner)內外搭配助隊19比14取得領先,隨後溜馬團隊戰術運用得當,上場的球員皆有火力展現,一共有6人得分達雙位數,半場打完取得67比43、24分大幅領先。

易籃後的公鹿埋頭苦追,安戴托昆波與羅培茲(Brook Lopez)在禁區不斷予取予求,末節一度追至12分差,無奈終場前1分59秒溜馬透納關鍵三分彈助隊再將領先優勢擴大力保不失,溜馬最終117比98戰勝公鹿,系列賽1比0領先。

Doc Rivers on Kyle Kuzma's scoreless day:



"It's hard to score when you don't touch the ball. Kuz can play but we gotta involve him and we gotta make sure we keep him involved" pic.twitter.com/MB4cAMYSka