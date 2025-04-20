首戰遭溜馬狂電19分　公鹿庫茲馬「都是0」創52年難堪紀錄

▲▼庫茲馬（Kyle Kuzma）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間20日凌晨，NBA東區季後賽首輪由印第安納溜馬主場交手密爾瓦基公鹿，公鹿此役僅靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）36分苦苦支撐，季中新援庫茲馬（Kyle Kuzma）全場上陣22分鐘除犯規外所有數據皆掛蛋，成為NBA史上第六位在至少出賽20分鐘的情況下，五大數據全掛零的球員；公鹿最終98比117不敵溜馬，吞下大敗。

Kyle Kuzma against the Pacers today pic.twitter.com/sZVmkydjEo [廣告]請繼續往下閱讀... April 19, 2025

開賽主場溜馬掌握比賽主動權，奈史密斯（Aaron Nesmith）與透納（Myles Turner）內外搭配助隊19比14取得領先，隨後溜馬團隊戰術運用得當，上場的球員皆有火力展現，一共有6人得分達雙位數，半場打完取得67比43、24分大幅領先。

易籃後的公鹿埋頭苦追，安戴托昆波與羅培茲（Brook Lopez）在禁區不斷予取予求，末節一度追至12分差，無奈終場前1分59秒溜馬透納關鍵三分彈助隊再將領先優勢擴大力保不失，溜馬最終117比98戰勝公鹿，系列賽1比0領先。

Doc Rivers on Kyle Kuzma's scoreless day:



"It's hard to score when you don't touch the ball. Kuz can play but we gotta involve him and we gotta make sure we keep him involved" pic.twitter.com/MB4cAMYSka — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 19, 2025

公鹿先發庫茲馬全場上陣22分鐘，貢獻0分、0 籃板、0助攻、0抄截、0火鍋，2次犯規，投籃方面5投0中，罰球則是2罰0中；庫茲馬成為NBA史上第六位在至少出賽20分鐘的情況下，得分、籃板、助攻、抄截、阻攻全部掛零的球員（自1973-74賽季開始記錄抄截與阻攻以來），糟糕表現也是球隊吞下敗仗的原因之一。

「當你連球都摸不到時就很難得分，他上半場只出手兩次，而且兩次都是在剩兩秒時出手，他是能打的球員，但我們得讓他融入進攻體系，並確保讓他保持參與感，」公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後緩頰道。

「我們今天的進攻很糟，甚至可以說我們糟糕的進攻拖累了防守，我們整體打得跟這段期間完全不一樣，如果我們只得98分是贏不了的，如果我們只有15次助攻但卻有10次失誤，那也贏不了，我們得回到那種保持空間、向內突破、傳導流暢的進攻方式，」瑞佛斯最後說。

溜馬主將西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻25分、7籃板，中鋒透納19分、5籃板、4火鍋次之，哈里伯頓 （Tyrese Haliburton）則繳出10分、12助攻；公鹿方面安戴托昆波攻下36分全場最高，格林（AJ Green）15分。