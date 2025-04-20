首戰遭溜馬狂電19分　公鹿庫茲馬「都是0」創52年難堪紀錄

▲▼庫茲馬（Kyle Kuzma）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
台灣時間20日凌晨，NBA東區季後賽首輪由印第安納溜馬主場交手密爾瓦基公鹿，公鹿此役僅靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）36分苦苦支撐，季中新援庫茲馬（Kyle Kuzma）全場上陣22分鐘除犯規外所有數據皆掛蛋，成為NBA史上第六位在至少出賽20分鐘的情況下，五大數據全掛零的球員；公鹿最終98比117不敵溜馬，吞下大敗。
Kyle Kuzma against the Pacers today pic.twitter.com/sZVmkydjEo— Overtime (@overtime) April 19, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
開賽主場溜馬掌握比賽主動權，奈史密斯（Aaron Nesmith）與透納（Myles Turner）內外搭配助隊19比14取得領先，隨後溜馬團隊戰術運用得當，上場的球員皆有火力展現，一共有6人得分達雙位數，半場打完取得67比43、24分大幅領先。
易籃後的公鹿埋頭苦追，安戴托昆波與羅培茲（Brook Lopez）在禁區不斷予取予求，末節一度追至12分差，無奈終場前1分59秒溜馬透納關鍵三分彈助隊再將領先優勢擴大力保不失，溜馬最終117比98戰勝公鹿，系列賽1比0領先。
Doc Rivers on Kyle Kuzma's scoreless day:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 19, 2025
"It's hard to score when you don't touch the ball. Kuz can play but we gotta involve him and we gotta make sure we keep him involved" pic.twitter.com/MB4cAMYSka
公鹿先發庫茲馬全場上陣22分鐘，貢獻0分、0 籃板、0助攻、0抄截、0火鍋，2次犯規，投籃方面5投0中，罰球則是2罰0中；庫茲馬成為NBA史上第六位在至少出賽20分鐘的情況下，得分、籃板、助攻、抄截、阻攻全部掛零的球員（自1973-74賽季開始記錄抄截與阻攻以來），糟糕表現也是球隊吞下敗仗的原因之一。
「當你連球都摸不到時就很難得分，他上半場只出手兩次，而且兩次都是在剩兩秒時出手，他是能打的球員，但我們得讓他融入進攻體系，並確保讓他保持參與感，」公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後緩頰道。
「我們今天的進攻很糟，甚至可以說我們糟糕的進攻拖累了防守，我們整體打得跟這段期間完全不一樣，如果我們只得98分是贏不了的，如果我們只有15次助攻但卻有10次失誤，那也贏不了，我們得回到那種保持空間、向內突破、傳導流暢的進攻方式，」瑞佛斯最後說。
溜馬主將西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻25分、7籃板，中鋒透納19分、5籃板、4火鍋次之，哈里伯頓 （Tyrese Haliburton）則繳出10分、12助攻；公鹿方面安戴托昆波攻下36分全場最高，格林（AJ Green）15分。
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