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林靖凱感謝教練團給空間　餅總評估恢復7、8成：控制他出賽

▲▼中職林靖凱。（圖／記者李毓康攝）

▲林靖凱。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅內野手林靖凱歷經左膝前十字韌帶斷裂的重大傷勢，經過長達11個月的復健與療養，終於在今年4月初重返一軍舞台。他直言，能再度站上球場讓他感到欣慰與感動。總教練林岳平也讓他慢慢來，表示會控制他的出賽。

林靖凱於去年5月因滑壘受傷，診斷為左膝前十字韌帶斷裂，隨後動刀治療，並展開長期復健。他表示，復健過程中有教練團、防護員與家人一路支持，讓他能夠安心依照節奏慢慢恢復，「說辛苦的地方，好像沒有，可能比較累的地方就是復健一開始學走路吧，那時要倚賴拐杖，很不舒服。」

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今年4月8日，林靖凱在對戰樂天桃猿的比賽中回歸首戰即敲出安打，目前已出賽8場，共累積23打數4安打。雖然表現尚未完全回到巔峰，但他持續在調整狀態、尋找比賽節奏，「一開始守備還有一些小瑕疵，像對球的反應、判斷還沒那麼敏銳，還在慢慢摸索中。」

總教練林岳平評估林靖凱現在恢復至7、8成，希望給他一點空間。對於餅總刻意安排休兵、避免過度出賽，他表示理解與感謝，「餅總也是在保護我，讓我慢慢來，不要太急。現在在場下觀察隊友、對手，其實也是一種學習。」

被問及此次回歸是否在預期中，他表示一切算是在預期內，「從復健到回到場上，其實都還算順利，也沒有遇到太大挫折。」

林靖凱強調，現在對他而言，重點不再是熟不熟悉守備位置，而是能夠回到球場本身，「一整年沒比賽，能回來就很開心了，接下來就一步一步慢慢找回自己。」他也很開心在缺陣期間，隊友適時挺身而出，「像是哲晏打很好，我覺得機會真的很重要。」

關鍵字： 棒球統一獅林靖凱復出受傷

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