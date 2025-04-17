英雄哥狂轟38分！首節就平附加賽紀錄　熱火有望逆襲晉季後賽

TYLER HERRO TAKES OVER, HEAT KEEP SEASON ALIVE ????



???? 38 PTS (23 in 1st half)

???? 68.4 FG% (13-19 from field)



Miami will take on Atlanta Friday at 7pm/et on TNT... winner gets the 8 seed in the East! pic.twitter.com/oPARGl6N81 — NBA (@NBA) April 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA附加賽進入第2天賽程，首場由東區第9種子公牛交手第10種子熱火，雙方本季例行賽3度交手都由芝加哥取勝，風城大軍今（17）日在主場卻從首節就潰不成軍，陷入雙位數落後，整場被南灘「英雄哥」希洛（Tyler Herro）轟下38分，最終以90比109慘敗，連續第3年無緣季後賽。

「英雄哥」希洛本場火力全開，他首節就攻下16分，追平個人生涯單節第2高紀錄，同時追平附加賽史上單節得分紀錄，與英格雷（Brandon Ingram）、麥克德莫特（Doug McDermott）並列。他上半場8投8中豪取23分，成為自1996年以來，第7位在半場前達成至少8投全中的熱火球員。

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▲熱火「英雄哥」希洛附加賽首戰狂飆38分。（圖／達志影像／美聯社）

「英雄哥」面對赫爾特（Kevin Huerter）的後撤步跳投近乎無解，並且能輕鬆繞過公牛在外圍設下的包夾。公牛的主要防守者表現極差，難以阻止希洛得分。

半場結束，熱火拉開71比47、24分大幅領先，團隊禁區得分高達34分，完全主宰比賽節奏。公牛方面，吉迪（Josh Giddey）前2節拿下13分、懷特（Coby White）貢獻11分，「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）則有10分進帳。不過全隊快攻得分僅4分，轉換進攻效率不佳。

公牛主場球迷對球隊表現非常失望，在自家球員走回休息室時，聯合中心傳出陣陣噓聲。

▲熱火贏得附加賽首戰，接下來將與老鷹爭搶東區最後一張季後賽門票。（圖／達志影像／美聯社）

「英雄哥」下半場首度出手便投失，終止了他「8投8中」的完美命中紀錄，他第3節雖遭對手收縮防守一度受限，但熱火教頭史波斯卓（Erik Spoelstra）調整戰術讓他多單打，進一步擴大領先優勢。

「英雄哥」整場19投13中狂砍38分、5籃板、4助攻，投籃命中率高達68%；季中從勇士來到南灘的威金斯（Andrew Wiggins）貢獻20分、9籃板、2抄截、2阻攻，這也是他本月單場首度突破20分；長人阿德巴約（Bam Adebayo）則砍下15分、12籃板。

熱火終場就以109比90大勝，台灣時間19日將與老鷹爭搶東區最後一張季後賽門票。

公牛此戰從未領先過，防守屢遭破解。吉迪拿下25分、10籃板；弗切維奇有16分、12籃板表現，但另一名先發主將懷特20投僅5中、失誤多達7次，表現不盡理想。