台灣怪力男李灝宇手感火燙！再繳雙安連5戰安打演出

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

效力美職老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今日對戰海盜3A展現穩定手感，單場敲出兩支安打，連5戰敲安。不過老虎3A終場4比5不敵海盜3A。

此役擔任先發三壘手並排在第3棒的李灝宇，首局首打席就從曾在大聯盟出賽114場的資深右投富默爾（Carson Fulmer）手中擊出安打，擊球初速達94.7英里，率先建功。

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8局下，他在無人出局、一二壘有人的關鍵時刻，掃出一支中間方向平飛安打，擊球初速飆至110.5英里，幫助老虎3A攻占滿壘。下一棒隊友獲得四壞球保送，順利送回追平分。

9局上，老虎3A再度攻佔滿壘，李灝宇擊出游擊滾地球，形成野手選擇，再添一分打點，個人本場貢獻不只火力，也扮演關鍵推進角色。

比賽陷入激戰，雙方一路僵持到延長第12局，最終海盜3A靠著羅斯（Shawn Ross）敲出再見安打，以5比4勝出。

李灝宇此戰6打數敲出2安，進帳1分打點，另吞1次三振。他已連續五戰繳出安打成績，3A本季累積打擊率.262，上壘率.348，長打率.393，攻擊指數（OPS）0.819，展現日漸適應高層級投手的節奏與穩定貢獻能力。