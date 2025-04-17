川﨑宗則點評千賀滉大進化關鍵：從鬼神級指叉球到全新決勝球種

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在4月13日播出的《ABEMA Sports Time》日本節目中，擔任評論嘉賓的前大聯盟球星川﨑宗則大讚紐約大都會隊投手千賀滉大本季的進化，並深入解析他在球路上的改變與成長。

節目聚焦在千賀於4月8日對上馬林魚的比賽，那場比賽他擔任先發投手，成功拿下本季首勝。川﨑表示，「千賀的身體狀況看起來很不錯，而且今年的他已經是『真正的美國職棒先發投手』了。」

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過去千賀最廣為人知的招牌球路是他的「鬼神指叉球」，但川﨑指出，今年他的新武器是伸卡球，並說明兩者差異，「指叉球是讓打者遲疑、猶豫的球路，但伸卡球看起來像直球，卻在最後一刻下沉，打者很容易出棒但會打成軟弱滾地球，非常適合誘打。」

川﨑進一步分析，「千賀現在是想讓打者出棒、主動打球，盡量節省用球數、快速解決打者，這就是現在大聯盟典型的先發投手投球方式。」

他舉例說明，「以前的田中將大也有類似的轉變，因為大聯盟對先發投手的用球數有嚴格控制，所以千賀選擇這種更高效率的方式在大聯盟生存。」

川﨑與千賀曾在2017年同效力於福岡軟銀鷹，對他一路從育成選手蛻變為大聯盟頂尖先發投手深感驕傲，「他從未被選秀選中，是從育成身份打拼上來，如今站上了最高舞台，我真的非常敬佩他。」