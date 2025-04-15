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徐若熙開季首戰飆7K僅失1分！最速156　味全熄火0比1不敵樂天

▲▼徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今天迎來本季首場出賽，先發6局僅失1分退場，現場球探測得球速最快達156公里。龍隊終場0比1吞敗。

徐若熙本季初登板，前3局飆出5次三振，只被林立擊出安打，不過4局續投，挨了3安，包括被林泓育擊出安打失掉1分。

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5局上，徐若熙續投回穩，連續6上6下，最終投完6局用88球被敲5支安打，飆出7次三振，沒有任何保送，僅失1分責失。根據現場球探測速，最快97英里，相當於156公里。

桃猿此戰則推出威能帝先發，同樣投到6局，被敲4安，另有3次四壞球保送、6次三振，無失分，獲選單場MVP。

7局下，桃猿換投呂詠臻，轉隊後首次遭遇老東家，保送首名張政禹後，對決「舊愛」蔣少宏，讓對方吞下三振。下一棒曾聖安擊出三壘滾地球，桃猿傳二壘封殺成功形成兩出局，樂天挑戰一壘判決未果，味全也挑戰二壘判決同樣維持，一壘跑者安全，兩出局一壘有人，郭天信擊出內野安打，但下一棒李凱威擊出投手滾地球出局，味全無功而返。

9局下，陳柏豪登板關門，保送首名打者吉力吉撈．鞏冠，張政禹擊出雙殺打，蔣少宏保送上壘，曾聖安敲出安打，不過下一棒郭天信擊出滾地球出局。
 

關鍵字： 味全龍徐若熙桃猿棒球新秀

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