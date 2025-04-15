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陳致鈞猛打賞向偶像曾子祐看齊！桃園市四強賽強碰新北市

▲桃園市游擊手陳致鈞3安猛打賞。臺中市廖承恩先發6.2局無失分（圖／主辦單位提供）

▲桃園市游擊手陳致鈞3安猛打賞。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

114年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽，桃園市在B組比賽中，以11：1「扣倒」彰化縣，成功挺進勝部冠軍戰，將與新北市爭奪4強門票。

桃園市由新明國中組隊，挑戰3連霸。首戰以10：2提前於6局擊敗南投縣三光國中，今日再遇彰化縣，前2局僅以2：0領先。3局下靠著對手失誤拿下3分，4局下陳致鈞滿壘時清壘安打，確立勝局。

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陳致鈞此役表現亮眼，單場3安打，1局下敲出二壘安打，並在許傑閎護送下跑回首分。3局下再敲內野安打，4局下又挹注長打帶有3分打點，完成生涯首場猛打賞。他表示：「我今天擊球點有抓好。」

陳致鈞原本安排在後段棒次，因市內U15選拔賽表現優異，被移至前段。總教練黃湋志稱讚他認真且具執行戰術能力，鼓勵他放手去做，表現越來越好。

陳致鈞適應新棒次後，對打擊成績感到滿意，守備也到位。原本鎮守二壘的他，因同學受傷移防游擊，表示：「喜歡在游擊，可以接很多球。」

陳致鈞畢業自中平國小，希望能和偶像曾子祐一樣，升上平鎮高中，完成三級棒球學歷，進軍中職。

桃園市贏球後可休兵1天再戰勝部冠軍賽，黃湋志希望球員能放開表現，下一場對手為新北市二重國中。

A組勝部冠軍戰，臺中市在先發投手廖承恩6.2局好投下，以3：0完封地主臺東縣，將與臺南市一決高低。

▲桃園市游擊手陳致鈞3安猛打賞。臺中市廖承恩先發6.2局無失分（圖／主辦單位提供）

▲臺中市廖承恩先發6.2局無失分（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 桃園市青少棒陳致鈞比賽桃園青棒

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