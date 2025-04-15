「當然想參加！」貝茲喊話了　葛拉斯諾也想打經典賽

▲道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

WBC經典賽會內賽將於2026年開打，隨著美國隊宣布由德羅薩（Mark DeRosa）擔綱總教練，洋基球星賈吉（Aaron Judge）出任隊長之後，道奇球星貝茲（Mookie Betts）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也相繼表態有意願參賽。

根據《洛杉磯時報》記者傑克・哈里斯（Jack Harris）於社群X發文指出，貝茲（Mookie Betts）表達了參加2026年世界棒球經典賽（WBC）的意願。貝茲表示：「當然想參加。任何球員都會想打這種比賽。」

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近期陸續有球星公開表態願參加WBC，洋基外野手賈吉也已在MLB Network節目中宣布，將以美國隊長身分參與2026年賽事，顯示大聯盟頂尖選手對國際賽的高度重視。

貝茲是2018年在紅襪隊效力時拿下美聯MVP的頂尖強打者，現於道奇隊與大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）組成「MVP三連星」。他在15日對洛磯隊的比賽中也擊出本季第4轟，貢獻一發率先的兩分砲，展現穩定的進攻火力。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）表示他「非常非常想」參加世界棒球經典賽（WBC）。「上次在機場遇到德羅薩時，我有和他稍微聊到這件事。我也之前曾跟光芒隊提過，但當時的回應大概就是——可能不行吧。」