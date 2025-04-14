勇士重返季後賽首輪強碰獵鷹　15日季票球迷優先購票

▲富邦勇士公布季後賽購票資訊。（圖／富邦勇士提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2024-25 PLG賽季例行賽正式落幕，臺北富邦勇士以15勝9敗成績穩居聯盟第二，成功重返季後賽舞臺。首輪對決台鋼獵鷹，將於4月24日與25日於臺北和平籃球館主場點燃戰火，全力爭取前進總冠軍賽的門票。

本季季後賽勇士以「LEAVE NOTHING 這一次，竭盡所能」作為主題口號，展現全隊上下對榮耀的渴望與捨我其誰的信念，誓言不留遺憾、全力以赴。為凝聚團隊氣勢，球團特別打造季後賽專屬視覺，以冠軍獎盃幻化為荊棘拱門為主體，象徵對勝利的執著與艱辛的挑戰。球員背對背、肩並肩聚集其中，身上閃耀象徵勇士精神的深藍能量光芒，傳達出無畏對抗、無所保留的決心。

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勇士本季與獵鷹交手8場，取得5勝3敗優勢，季後賽採五戰三勝制，主場賽事包括4月24日、25日及（如有需要）第5戰的4月30日，全數於和平籃球館舉行。

門票將於4月15日中午12:00至晚間23:59開放本季季票持有者優先購買，Fans Club會員購票時段為4月17日中午12:00至晚間23:59，4月18日中午12:00起全面開賣。開放場次為第1戰與第2戰，第5戰售票將視戰況另行公告。

票價部分，Courtside VIP A排4,500元、B排4,000元，限量雙人沙發區3,500元（需一次購買兩席）；一樓A區1,150元、B區800元；二樓C區則依區域落在500至800元之間。購票可透過「臺北富邦勇士售票網」與「富邦勇士售票App」。

此外，勇士祭出一系列應援與加碼活動：

4月24日入場球迷可憑票根兌換【GO BRAVES勇士應援球衣】

4月25日則可兌換【TFB勇士應援短T】

凡於4月15日至4月20日23:59前購買上述兩場門票者，還可享三大專屬福利：

贈送【2024-25季後賽臺北富邦勇士主視覺海報】

抽選150位參加24日賽後【Fubon Angels擊拳會】

加碼抽出10位幸運球迷贈送【勇士簽名紀念品】

賽前場外也規劃「勇士出任務」闖關活動與神預測挑戰，預測成功者有機會帶回價值56,900元的【宏碁Predator Helios Neo 16電競筆電】、【tokuyo智能揉捏按摩墊】等大獎。

另有美食優惠活動，憑24日或25日門票至「大心新泰式麵食」消費任一主餐，即可兌換【酥炸蝦醬雞米花】乙份。

季後挑戰正式啟動，勇士們將用行動實踐「LEAVE NOTHING」的承諾，全力奔赴總冠軍榮耀之路，邀請球迷進場穿上應援T，成為勇士最堅強的後盾。