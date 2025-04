羅里用「魚雷球棒」連3場開轟　水手橫掃遊騎兵重回5成勝率

▲水手重砲捕手羅里。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西雅圖水手今(14日)主場續戰德州遊騎兵,水手靠著重砲捕手羅里(Cal Raleigh)連三場開轟的好表現外加先發右投吉爾伯特(Logan Gilbert)5局7K僅失一分下,3比1擊退遊騎兵完成三連戰橫掃,水手以5勝1負的佳績結束六連戰,將戰績拉回至五成(8勝8敗),其中對美聯西區對手的戰績則為7勝3敗。

Slammed the door shut pic.twitter.com/zaSfhYIqJE

1局下半主場水手率先發動攻勢,波蘭柯(Jorge Polanco)敲安上壘後,下一棒羅里咬中遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)一顆86英里指叉球,一棒扛出右外野幫助球隊2比0先馳得點;羅里使用魚雷球棒後連三場比賽轟出全壘打,儘管初次使用時,羅里稱魚雷球棒「有點奇怪」,但從目前成果來看,羅里表示會繼續使用它。

Three straight games with a home run for Cal Raleigh! pic.twitter.com/Fqi6otLyUy