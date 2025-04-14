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羅里用「魚雷球棒」連3場開轟　水手橫掃遊騎兵重回5成勝率

▲▼羅里。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手重砲捕手羅里。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今（14日）主場續戰德州遊騎兵，水手靠著重砲捕手羅里（Cal Raleigh）連三場開轟的好表現外加先發右投吉爾伯特（Logan Gilbert）5局7K僅失一分下，3比1擊退遊騎兵完成三連戰橫掃，水手以5勝1負的佳績結束六連戰，將戰績拉回至五成（8勝8敗），其中對美聯西區對手的戰績則為7勝3敗。

1局下半主場水手率先發動攻勢，波蘭柯（Jorge Polanco）敲安上壘後，下一棒羅里咬中遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）一顆86英里指叉球，一棒扛出右外野幫助球隊2比0先馳得點；羅里使用魚雷球棒後連三場比賽轟出全壘打，儘管初次使用時，羅里稱魚雷球棒「有點奇怪」，但從目前成果來看，羅里表示會繼續使用它。

遊騎兵打線則是在2局上半有所回應，哈里斯（Dustin Harris））擊出一發陽春砲助隊破蛋；6局下半水手攻勢再起，亞羅薩倫納（Randy Arozarena）在無人出局滿壘時觸身球擠回球隊第3分，比賽後段水手四任牛棚接力守成，最終就以3比1擊退遊騎兵完成三連戰橫掃，勝投則由吉爾伯特收入囊中。

「尤其是展望未來，這種比賽你在主場就得贏下來，」水手先發投手吉爾伯特賽後受訪時表示，「我們對此感到非常自豪。」

關鍵字： MLB西雅圖水手德州遊騎兵羅里

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