金鶯洋基板凳清空！頭部碰撞惹火藥味 賈吉：不知道他氣什麼

Heston Kjerstad and Pablo Reyes get into it and benches clear in Baltimore! pic.twitter.com/tJGwTMVczb — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯與紐約洋基交手再度爆發板凳清空事件。儘管最終衝突未擴大，但場上氣氛一度緊張，兩隊激烈對抗的火藥味再次升高。金鶯最終5：4險勝。

事件發生於比賽4局下半，金鶯凱斯塔德（Heston Kjerstad）盜上二壘時，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）傳出高球，迫使二壘手雷耶斯（Pablo Reyes）跳起接球，試圖阻止球飛向外野。落地時，雷耶斯不慎與滑壘的凱斯塔德頭部發生碰撞。

「那是我無法控制的動作。」雷耶斯賽後透過翻譯表示，「這種情況在比賽中難免發生，大家都在拚。」

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當凱斯塔德與雷耶斯分開後，凱斯塔德明顯感到不悅，並對雷耶斯說了些話。雷耶斯回憶，「他當時說了幾句話，大概是覺得我有敵意吧。不過後來情緒就降溫了。」

凱斯塔德對整起事件未多做說明，只是多次表示兩人當下「只是糾纏在一起」。他說，「雙方情緒都有點激動，但我不覺得有什麼大不了。」

▲金鶯與洋基比賽中，凱斯塔德（Heston Kjerstad）滑壘時與雷耶斯（Pablo Reyes）發生碰撞，導致板凳清空，最終金鶯以5：4險勝 。（圖／達志影像／美聯社）

即使如此，場上仍一度造成板凳清空，所幸現場並未出現肢體衝突，選手也在短時間內返回休息區，比賽照常進行。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說，「我沒看清楚，但我不認為是什麼嚴重的事。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也認為，「就只是個傳球高了，Pablo跳起來撞到人，應該只是誤會。」

這並非凱斯塔德首次與洋基爆發場面。2024年7月12日，他曾在同一場地遭觸身球擊中頭部，引發更激烈的板凳清空與場上混亂。

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）賽後談到今晚的衝突，直言這次的板凳清空有點詭異，「那傢伙只是跳起來想完成守備動作，我不知道他到底在氣什麼。」

是否認為這場衝突是兩隊宿敵對抗的一部分，賈吉不以為意，「我不知道有沒有什麼宿敵關係啦，我們只是出來打球而已。」