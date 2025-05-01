球迷墜落驚險畫面曝 麥卡臣祈禱平安：忍不住一直想到…

NEW: Pirates fan appears to jump over a 20 foot wall, landing on the field, at PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania.



The incident happened after Pirates' Andrew McCutchen hit an RBI double in the seventh inning.



According to CBS News, medical staff quickly came to his aid and… pic.twitter.com/LqtZFpAIPM — Collin Rugg (@CollinRugg) May 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊與芝加哥小熊隊週三在PNC球場的比賽發生驚險意外，一名男子從右外野21英尺高（6.4公尺約2層樓高）的克萊門特牆（Clemente Wall）墜落，當場倒地不起，情況危急。

事件發生在比賽第7局，當時海盜球星麥卡臣（Andrew McCutchen）擊出帶有兩分打點的二壘安打，幫助球隊以4比3超前。就在球場歡聲雷動之際，球員們突然緊急揮手示意醫療人員進場，指向倒在警戒區的男子。

海盜與小熊的訓練人員及場地工作人員立刻趕到場邊，進行約五分鐘的急救，隨後男子被推上救護車送往阿勒格尼總醫院（Allegheny General Hospital）。比賽雖短暫中斷數分鐘，但並未正式暫停。

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海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）與小熊隊總教練康索（Craig Counsell）在事故發生後，立刻通知了裁判組。

▲從21英尺高墜落！海盜與小熊比賽驚險意外，球員祈禱男子平安」 。（圖／達志影像／美聯社）

「雖然現場距離大約有350英尺（約107公尺），但發生的方式、以及倒地後完全不動的畫面……克雷格看到了、我也看到了，所以我們都衝了出去。」

謝爾頓賽後表示，「我想裁判們也注意到了，因為球的軌跡有異。這真的非常不幸，這樣說都算保守了。」 現場可以看到兩隊球員低頭祈禱，麥卡臣則緊握著掛在頸間的十字架，目送該名球迷被抬離場地。 「今晚發生的事真的讓人痛心。」

麥卡臣稍晚在X平台發文說，「我忍不住一直想到那個人、他的家人和朋友。今晚我為他祈禱，也希望大家想起身邊所愛的人，給家人一個更緊的擁抱。我希望他能撐過來。願上帝保佑你們，晚安。」

小熊游擊手史旺森（Dansby Swanson）也說：「我們只能為他和家人祈禱，這是一個沈重的提醒，要感謝我們能有打球的機會。」

事實上，球場高處墜落事件並非首次。2015年，勇士隊季票持有者穆雷（Gregory K. Murrey）曾在特納球場從上層看台墜落身亡；2011年，消防員史東（Shannon Stone）與6歲兒子觀賽時，試圖接界外球時從遊騎兵舊主場約20英尺高處墜落，兩起事件後都曾引發外界對護欄高度的檢討，遊騎兵隊甚至因此加高護欄。2022年，匹茲堡Acrisure體育場一場NFL比賽中也有觀眾因手扶梯墜落喪命。

截至目前，PNC球場墜落男子的最新狀況尚未更新，警方仍在調查事故原因。