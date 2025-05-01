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球迷墜落驚險畫面曝 麥卡臣祈禱平安：忍不住一直想到…

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊與芝加哥小熊隊週三在PNC球場的比賽發生驚險意外，一名男子從右外野21英尺高（6.4公尺約2層樓高）的克萊門特牆（Clemente Wall）墜落，當場倒地不起，情況危急。

事件發生在比賽第7局，當時海盜球星麥卡臣（Andrew McCutchen）擊出帶有兩分打點的二壘安打，幫助球隊以4比3超前。就在球場歡聲雷動之際，球員們突然緊急揮手示意醫療人員進場，指向倒在警戒區的男子。

海盜與小熊的訓練人員及場地工作人員立刻趕到場邊，進行約五分鐘的急救，隨後男子被推上救護車送往阿勒格尼總醫院（Allegheny General Hospital）。比賽雖短暫中斷數分鐘，但並未正式暫停。

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海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）與小熊隊總教練康索（Craig Counsell）在事故發生後，立刻通知了裁判組。

▲▼ 從21英尺高墜落！海盜與小熊比賽驚險意外，球員祈禱男子平安」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲從21英尺高墜落！海盜與小熊比賽驚險意外，球員祈禱男子平安」 。（圖／達志影像／美聯社）

「雖然現場距離大約有350英尺（約107公尺），但發生的方式、以及倒地後完全不動的畫面……克雷格看到了、我也看到了，所以我們都衝了出去。」

謝爾頓賽後表示，「我想裁判們也注意到了，因為球的軌跡有異。這真的非常不幸，這樣說都算保守了。」 現場可以看到兩隊球員低頭祈禱，麥卡臣則緊握著掛在頸間的十字架，目送該名球迷被抬離場地。 「今晚發生的事真的讓人痛心。」

麥卡臣稍晚在X平台發文說，「我忍不住一直想到那個人、他的家人和朋友。今晚我為他祈禱，也希望大家想起身邊所愛的人，給家人一個更緊的擁抱。我希望他能撐過來。願上帝保佑你們，晚安。」

小熊游擊手史旺森（Dansby Swanson）也說：「我們只能為他和家人祈禱，這是一個沈重的提醒，要感謝我們能有打球的機會。」

事實上，球場高處墜落事件並非首次。2015年，勇士隊季票持有者穆雷（Gregory K. Murrey）曾在特納球場從上層看台墜落身亡；2011年，消防員史東（Shannon Stone）與6歲兒子觀賽時，試圖接界外球時從遊騎兵舊主場約20英尺高處墜落，兩起事件後都曾引發外界對護欄高度的檢討，遊騎兵隊甚至因此加高護欄。2022年，匹茲堡Acrisure體育場一場NFL比賽中也有觀眾因手扶梯墜落喪命。

截至目前，PNC球場墜落男子的最新狀況尚未更新，警方仍在調查事故原因。

關鍵字： MLB美國職棒災難安全求救

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