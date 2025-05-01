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湖人拚續命！季中入隊長人有望登場　主帥被問末節調度暴怒離場

記者游郁香／綜合報導

西區第3種子湖人現在命懸一線，在首輪季後賽1勝3敗遭灰狼聽牌，今（1）日回到洛城主場必須力拚延長此系列賽。賽前傳出季中跟著「金童」唐西奇（Luka Doncic）一起入隊的208公分長人克勒貝爾（Maxi Kleber）從「右腳手術恢復」傷兵名單中升級為可出賽，可能在季後賽迎來個人的洛城首秀。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）昨日喊話，「G5就是我們的第7戰！」根據NBA季後賽歷史紀錄，在7戰4勝制系列賽中，球隊陷入1勝3敗情況下，過去288次僅有13次最終完成逆轉，翻盤機率僅4.51%，紫金大軍今日將迎來本季至今堪稱最關鍵的一役，輸球就得打包回家。

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賽前傳出湖人此戰多了一名可用之兵，季中透過交易入隊的長人克勒貝爾（Maxi Kleber）已從「右腳手術恢復」傷兵名單中升級為可出賽，今晚對上灰狼的比賽能夠上場，他稍早也完成了賽前熱身。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人G5在主場力拚續命，主帥瑞迪克賽前被問第4節用人決策暴怒離場。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，湖人教頭瑞迪克賽前被問到，今晚第4節是否會「仰賴」助教團隊進行換人決策，他極為不悅回應，「你這麼問，是因為我沒有經驗，而那是我做出的『缺乏經驗』的決定嗎？」隨後憤然離開記者會現場。

湖人G4下半場完全沒有換人，天王詹姆斯（LeBron James）、唐西奇等主力最後階段顯得體力透支，詹皇決勝節1分未得，最終洛城花光雙位數領先慘遭逆轉，不過瑞迪克昨日受訪時否認球隊此系列賽末節得分火力衰退與球員體力有關。

「不，我不認為那是疲勞，我們這3場在第4節得了多少分？只有19分、20分、13分。這是一種趨勢，不是體能問題，我們2位主將都在籃下錯失了上籃，我不認為他們是因為累才投丟的。」瑞迪克如此說道。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人JJ Redick詹姆斯詹皇唐西奇

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