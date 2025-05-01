快訊／湖人擋不住灰狼「巨塔」雙20遭淘汰　唐西奇帶傷空砍28分

▲湖人G5背水一戰 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面臨背水一戰的湖人今（1）日回到主場出戰G5，開賽禁區就被打爆，唐西奇（Luka Doncic）次節還傷到下背部，半場打完10分落後。紫金大軍第3節打出31比22反擊，重拾贏球希望，無奈決勝節還是擋不住灰狼當家門神戈貝爾（Rudy Gobert），對方整場猛砍27分、24籃板，湖人最終以96比103落敗，系列賽1勝4敗遭淘汰。

湖人在這場「輸球就得回家」的關鍵戰役改變先發陣容，由芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）取代狀態不佳的年輕長人海耶斯（Jaxson Hayes），但開賽依舊陷入苦戰，最多落後12分。雙核心詹姆斯與唐西奇單節合計8投1中拿9分，全隊命中率跌到33.3%。

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▲灰狼當家中鋒艾德華茲G5打爆湖人禁區 。（圖／達志影像／美聯社）

反觀灰狼針對湖人的「小球陣容」展開強攻，「法國巨塔」戈貝爾首節就攻下系列賽個人新高的9分，明尼蘇達首節打完取得31比22、9分領先。

進入第2節，詹姆斯率隊反攻，開局就來了一記爆扣並助攻里夫斯（Austin Reaves），隨後加速突破完成一記三分打，將分差縮小到29比32，化身「面具俠」的八村壘也加入搶分行列，連砍了2顆三分彈。但湖人擋不住戈貝爾，很快又被拉開分差。

上半場最後1分01秒，唐西奇切到籃下時遭迪文琴佐（Donte DiVincenzo）下重手犯規，他倒地後捂著自己的下背部，明顯感到不適，完成兩次罰球後就退場回到休息室治療。

▲湖人金童唐西奇次節遭逢下背部傷勢，下半場帶傷硬打。（圖／達志影像／美聯社）

湖人前2節以唐西奇拿下12分最高，但他7投僅2中；詹姆斯與八村壘各攻下10分。灰狼方面，戈貝爾砍下15分，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）則貢獻10分、5籃板與5助攻。

儘管唐西奇第3節回到場上，但他不再帶球推進，出手時也缺乏彈性與爆發力，運動醫學專家弗里斯（Evan Jeffries）直言，「這對接下來的比賽，甚至整個系列賽而言，情況並不樂觀。」另一位專家薩特爾（Brian Sutterer）更說，「不是想要誇張渲染，但唐西奇可能脊椎出現了骨折的情況。」

DORIAN FINNEY-SMITH BURIES THE TRIPLE FOR THE LEAD ????



The Lakers with their first lead of the game over the Timberwolves.pic.twitter.com/LcShOcdmK6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

詹姆斯下半場開局連續得分，唐西奇、八村壘也接連命中外線，一波12比7反擊將比數追到61比66，強忍背傷拚戰的唐西奇站上罰球線，再補上一記三分彈，將比數逼近到73比75，接著他助攻八村壘與芬尼-史密斯，湖人一舉以78比77首度取得領先。

Rudy Gobert with the putback slam ????



He has 20 points and 11 rebounds so far tonight!pic.twitter.com/RsXEKIMOA3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

灰狼幾名主將戈貝爾、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）此節都領到第4犯，湖人重拾贏球希望，前3節打完80比81、僅1分落後。

BREAKING: LeBron James limped to the locker room after running into Donte DiVincenzo & injuring his left left ????



Get well soon, LeBron! ???? pic.twitter.com/vIWRQGr431 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 1, 2025

進入決勝節，詹姆斯開局不到3分半鐘與迪文琴佐相撞後倒地，抓著自己的左膝退場，里夫斯隨後砍進一顆三分彈提振洛城士氣，雙方形成拉鋸。詹皇很快就回到場上，但灰狼巨塔戈貝爾持續在籃下肆虐，比賽還剩5分半鐘，他已經達成「20（分）、20（籃板）」的數據。

最後3分27秒，藍道殺入禁區拋進兩分，灰狼拉開5分差距，詹姆斯緊急挺身砍三分，但下一波又被藍道打進，艾德華茲也補上兩分。最後1分42秒，八村壘的三分替湖人稍稍止血，不過灰狼總有人能給予回應，老將康利（Mike Conley）的外線命中又拉開分差，明尼蘇達最終就以103比96終結此系列賽，4勝1敗完成「下剋上」晉級季後賽次輪。

灰狼巨塔戈貝爾猛砍27分、24籃板；藍道也拿下23分。湖人以唐西奇砍下28分最高，八村壘拿23分，詹姆斯貢獻22分。