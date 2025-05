快訊／湖人擋不住灰狼「巨塔」雙20遭淘汰　唐西奇帶傷空砍28分

▲湖人G5背水一戰 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

面臨背水一戰的湖人今(1)日回到主場出戰G5,開賽禁區就被打爆,唐西奇(Luka Doncic)次節還傷到下背部,半場打完10分落後。紫金大軍第3節打出31比22反擊,重拾贏球希望,無奈決勝節還是擋不住灰狼當家門神戈貝爾(Rudy Gobert),對方整場猛砍27分、24籃板,湖人最終以96比103落敗,系列賽1勝4敗遭淘汰。

湖人在這場「輸球就得回家」的關鍵戰役改變先發陣容,由芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)取代狀態不佳的年輕長人海耶斯(Jaxson Hayes),但開賽依舊陷入苦戰,最多落後12分。雙核心詹姆斯與唐西奇單節合計8投1中拿9分,全隊命中率跌到33.3%。

▲灰狼當家中鋒艾德華茲G5打爆湖人禁區 。(圖/達志影像/美聯社)

反觀灰狼針對湖人的「小球陣容」展開強攻,「法國巨塔」戈貝爾首節就攻下系列賽個人新高的9分,明尼蘇達首節打完取得31比22、9分領先。

進入第2節,詹姆斯率隊反攻,開局就來了一記爆扣並助攻里夫斯(Austin Reaves),隨後加速突破完成一記三分打,將分差縮小到29比32,化身「面具俠」的八村壘也加入搶分行列,連砍了2顆三分彈。但湖人擋不住戈貝爾,很快又被拉開分差。

上半場最後1分01秒,唐西奇切到籃下時遭迪文琴佐(Donte DiVincenzo)下重手犯規,他倒地後捂著自己的下背部,明顯感到不適,完成兩次罰球後就退場回到休息室治療。

▲湖人金童唐西奇次節遭逢下背部傷勢,下半場帶傷硬打。(圖/達志影像/美聯社)

湖人前2節以唐西奇拿下12分最高,但他7投僅2中;詹姆斯與八村壘各攻下10分。灰狼方面,戈貝爾砍下15分,「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)則貢獻10分、5籃板與5助攻。

儘管唐西奇第3節回到場上,但他不再帶球推進,出手時也缺乏彈性與爆發力,運動醫學專家弗里斯(Evan Jeffries)直言,「這對接下來的比賽,甚至整個系列賽而言,情況並不樂觀。」另一位專家薩特爾(Brian Sutterer)更說,「不是想要誇張渲染,但唐西奇可能脊椎出現了骨折的情況。」

DORIAN FINNEY-SMITH BURIES THE TRIPLE FOR THE LEAD ????



The Lakers with their first lead of the game over the Timberwolves.pic.twitter.com/LcShOcdmK6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

詹姆斯下半場開局連續得分,唐西奇、八村壘也接連命中外線,一波12比7反擊將比數追到61比66,強忍背傷拚戰的唐西奇站上罰球線,再補上一記三分彈,將比數逼近到73比75,接著他助攻八村壘與芬尼-史密斯,湖人一舉以78比77首度取得領先。

Rudy Gobert with the putback slam ????



He has 20 points and 11 rebounds so far tonight!pic.twitter.com/RsXEKIMOA3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

灰狼幾名主將戈貝爾、麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)此節都領到第4犯,湖人重拾贏球希望,前3節打完80比81、僅1分落後。

BREAKING: LeBron James limped to the locker room after running into Donte DiVincenzo & injuring his left left ????



Get well soon, LeBron! ???? pic.twitter.com/vIWRQGr431 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 1, 2025

進入決勝節,詹姆斯開局不到3分半鐘與迪文琴佐相撞後倒地,抓著自己的左膝退場,里夫斯隨後砍進一顆三分彈提振洛城士氣,雙方形成拉鋸。詹皇很快就回到場上,但灰狼巨塔戈貝爾持續在籃下肆虐,比賽還剩5分半鐘,他已經達成「20(分)、20(籃板)」的數據。

最後3分27秒,藍道殺入禁區拋進兩分,灰狼拉開5分差距,詹姆斯緊急挺身砍三分,但下一波又被藍道打進,艾德華茲也補上兩分。最後1分42秒,八村壘的三分替湖人稍稍止血,不過灰狼總有人能給予回應,老將康利(Mike Conley)的外線命中又拉開分差,明尼蘇達最終就以103比96終結此系列賽,4勝1敗完成「下剋上」晉級季後賽次輪。

灰狼巨塔戈貝爾猛砍27分、24籃板;藍道也拿下23分。湖人以唐西奇砍下28分最高,八村壘拿23分,詹姆斯貢獻22分。