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勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

記者游郁香／綜合報導

勇士在例行賽關門戰落敗，不僅本季遭到快艇「橫掃」，更失去鎖定西區第6種子的機會，16日將與灰熊進行附加賽，勝者將取得季後賽第7種子。不過根據統計，灣區軍團歷來在附加賽從未贏過，累計0勝3敗，引起擔憂的還有此役被撞到膝蓋的巴特勒（Jimmy Butler），他賽後一瘸一拐，左大腿明顯不適。

勇士與快艇今（14）日打到延長賽才分出勝負，雙方都各有2位球星得分突破30大關，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）克服右手拇指傷勢猛轟36分，包辦7顆三分球，搭檔巴特勒繳出30分、9助攻；快艇則有3屆得分王哈登（James Harden）狂飆全場最高的39分、10助攻和7籃板，一哥雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻33分、7助攻。

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴特勒對快艇攻下30分、9助攻，持續扮演勇士核心要角。（圖／達志影像／美聯社）

快艇在哈登延長賽獨攬12分，率隊打出13對8的攻勢之下，最終以124比119帶走勝利，鎖定西區第5種子晉級季後賽，勇士則落入附加賽，明日休兵一天後，16日就要與灰熊交手，爭取以西區第7種子之姿前進季後賽；敗者則還得與第9、第10隊伍之間的勝方再打1場，力拚最後一張門票。

根據統計，勇士隊史在附加賽的戰績為0勝3負，至今從未贏過，他們在2021年的附加賽「生死戰」曾遭灰熊淘汰，今年要力拚復仇與突破「魔咒」。

令人有些憂心的是，「士官長」巴特勒此役延長賽被雷納德撞到膝蓋，賽後一瘸一拐，左大腿感到不適。不過他強調自己沒事，預計能出戰16日的附加賽，「我沒事的。回家玩點多米諾骨牌、喝點咖啡，就會好起來了。」

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒賽後一瘸一拐，仍堅定表示將出戰16日與灰熊的附加賽。（圖／達志影像／美聯社）

今日攻下19分的灣區後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）談到巴特勒在附加賽的價值時直言，「我不知道你還能怎麼更有信心。我也不覺得在附加賽這種情境下，還有誰比他（巴特勒）更適合在你的球隊上。也許只有柯瑞，我們剛好兩個都有。」

巴特勒曾在2023年帶領熱火從附加賽一路「下剋上」打進總冠軍賽，他近年在季後賽的威猛表現，讓他贏得「季後賽巴特勒（Playoff Jimmy）」的稱號，他是否能把「神蹟」帶到灣區，受到各界矚目。

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲有「季後賽巴特勒」之稱的巴特勒，曾率熱火從附加賽殺入總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇勇士柯瑞哈登雷納德巴特勒

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