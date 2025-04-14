勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

Jimmy Butler was limping postgame. Left thigh hurting. Took that knee from Kawhi Leonard late. But he said he plans to play Tuesday vs Grizzlies. Here is his full media availability. pic.twitter.com/zdSKj4frsl — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在例行賽關門戰落敗，不僅本季遭到快艇「橫掃」，更失去鎖定西區第6種子的機會，16日將與灰熊進行附加賽，勝者將取得季後賽第7種子。不過根據統計，灣區軍團歷來在附加賽從未贏過，累計0勝3敗，引起擔憂的還有此役被撞到膝蓋的巴特勒（Jimmy Butler），他賽後一瘸一拐，左大腿明顯不適。

勇士與快艇今（14）日打到延長賽才分出勝負，雙方都各有2位球星得分突破30大關，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）克服右手拇指傷勢猛轟36分，包辦7顆三分球，搭檔巴特勒繳出30分、9助攻；快艇則有3屆得分王哈登（James Harden）狂飆全場最高的39分、10助攻和7籃板，一哥雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻33分、7助攻。

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▲巴特勒對快艇攻下30分、9助攻，持續扮演勇士核心要角。（圖／達志影像／美聯社）

快艇在哈登延長賽獨攬12分，率隊打出13對8的攻勢之下，最終以124比119帶走勝利，鎖定西區第5種子晉級季後賽，勇士則落入附加賽，明日休兵一天後，16日就要與灰熊交手，爭取以西區第7種子之姿前進季後賽；敗者則還得與第9、第10隊伍之間的勝方再打1場，力拚最後一張門票。

根據統計，勇士隊史在附加賽的戰績為0勝3負，至今從未贏過，他們在2021年的附加賽「生死戰」曾遭灰熊淘汰，今年要力拚復仇與突破「魔咒」。

令人有些憂心的是，「士官長」巴特勒此役延長賽被雷納德撞到膝蓋，賽後一瘸一拐，左大腿感到不適。不過他強調自己沒事，預計能出戰16日的附加賽，「我沒事的。回家玩點多米諾骨牌、喝點咖啡，就會好起來了。」

▲巴特勒賽後一瘸一拐，仍堅定表示將出戰16日與灰熊的附加賽。（圖／達志影像／美聯社）

今日攻下19分的灣區後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）談到巴特勒在附加賽的價值時直言，「我不知道你還能怎麼更有信心。我也不覺得在附加賽這種情境下，還有誰比他（巴特勒）更適合在你的球隊上。也許只有柯瑞，我們剛好兩個都有。」

巴特勒曾在2023年帶領熱火從附加賽一路「下剋上」打進總冠軍賽，他近年在季後賽的威猛表現，讓他贏得「季後賽巴特勒（Playoff Jimmy）」的稱號，他是否能把「神蹟」帶到灣區，受到各界矚目。

▲有「季後賽巴特勒」之稱的巴特勒，曾率熱火從附加賽殺入總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）