3盤逆轉義大利帥哥新星　「小蠻牛」蒙地卡羅大師賽首捧金盃

▲艾卡拉茲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

蒙地卡羅大師賽最終決賽,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)鏖戰1小時47分鐘後,以3比6、6比1、6比0逆轉擊敗義大利帥哥穆塞蒂 (Lorenzo Musetti);艾卡拉茲奪下生涯首座蒙地卡羅大師賽冠軍,也是職業生涯第6座ATP千分等級大師賽金盃。

「我非常開心能第一次在蒙地卡羅奪冠,這充滿挑戰的一周,遇到很多困難的情況,我為自己處理這些挑戰的方式感到驕傲,這一個月對我來說不容易,能看到努力終於得到回報,讓我非常高興,」艾卡拉茲賽後激動表示。

由於賽前預報蒙地卡羅下午即將降雨,原訂當地時間下午3點開打的決賽提前至中午12點。開賽雙方迅速進入狀態,艾卡拉茲在首局就以一記精彩的跑動、正拍穿越球完成破發。不過穆塞蒂隨即回破,並在底線多拍對抗中佔得上風,第一盤穆塞蒂擊出7記致勝球僅發生6次非受迫性失誤,盤中完成雙破後在第一個盤末點就成功以6比3拿下。

Carlos Alcaraz with *10* big titles before turning 22: ???????? 2022 Miami ???????? 2022 Madrid ???????? 2022 US Open ???????? 2023 Indian Wells ???????? 2023 Madrid ???????? 2023 Wimbledon ???????? 2024 Indian Wells ???????? 2024 Roland-Garros ???????? 2024 Wimbledon ???????? 2025 Monte-Carlo Generational. pic.twitter.com/oK0xNjfFhj

第二盤艾卡拉茲調整狀態火力全開,改變作戰策略的艾卡拉茲拉近底線站位並提升正拍控制力與發球表現,根據ATP官方數據指出,艾卡拉茲第二盤一發成功率提升至78%(第一盤為66%),同時迫使穆塞蒂犯下多達9次非受迫失誤,艾卡拉茲6比1拿下第二盤,扳平戰線。

然而決勝盤戰況突然急轉直下,穆塞蒂因大腿傷勢幾乎無法移動,經過短暫傷停治療後仍然沒有改善,最終艾卡拉茲保持穩定攻勢,以6比0再下一城,收下比賽勝利。

First win in Monte-Carlo: 2025

First title in Monte-Carlo: 2025



A week of firsts for @carlosalcaraz pic.twitter.com/grmI8TFTdq