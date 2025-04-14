運動雲

>

3盤逆轉義大利帥哥新星　「小蠻牛」蒙地卡羅大師賽首捧金盃

▲▼艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽最終決賽，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）鏖戰1小時47分鐘後，以3比6、6比1、6比0逆轉擊敗義大利帥哥穆塞蒂 （Lorenzo Musetti）；艾卡拉茲奪下生涯首座蒙地卡羅大師賽冠軍，也是職業生涯第6座ATP千分等級大師賽金盃。

「我非常開心能第一次在蒙地卡羅奪冠，這充滿挑戰的一周，遇到很多困難的情況，我為自己處理這些挑戰的方式感到驕傲，這一個月對我來說不容易，能看到努力終於得到回報，讓我非常高興，」艾卡拉茲賽後激動表示。

由於賽前預報蒙地卡羅下午即將降雨，原訂當地時間下午3點開打的決賽提前至中午12點。開賽雙方迅速進入狀態，艾卡拉茲在首局就以一記精彩的跑動、正拍穿越球完成破發。不過穆塞蒂隨即回破，並在底線多拍對抗中佔得上風，第一盤穆塞蒂擊出7記致勝球僅發生6次非受迫性失誤，盤中完成雙破後在第一個盤末點就成功以6比3拿下。

第二盤艾卡拉茲調整狀態火力全開，改變作戰策略的艾卡拉茲拉近底線站位並提升正拍控制力與發球表現，根據ATP官方數據指出，艾卡拉茲第二盤一發成功率提升至78%（第一盤為66%），同時迫使穆塞蒂犯下多達9次非受迫失誤，艾卡拉茲6比1拿下第二盤，扳平戰線。

然而決勝盤戰況突然急轉直下，穆塞蒂因大腿傷勢幾乎無法移動，經過短暫傷停治療後仍然沒有改善，最終艾卡拉茲保持穩定攻勢，以6比0再下一城，收下比賽勝利。

「這不是我理想中的取勝方式，」艾卡拉茲賽後坦言，「想到穆塞蒂，他經歷了一周非常艱苦的賽程，打了很多場漫長的比賽，我為他感到遺憾，這是他生涯至今最好的表現之一，卻以這樣的方式結束比賽，真的不容易，希望他沒有大礙，能很快恢復到百分之百的狀態。」

關鍵字： ATP蒙地卡羅大師賽艾卡拉茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

「豪」慘！林書豪單場15投0中　寫TPBL生涯最慘一役

「豪」慘！林書豪單場15投0中　寫TPBL生涯最慘一役

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

熱門新聞

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

2柯瑞帶傷轟36分仍輸！勇士落入附加賽

3詹皇最終戰休兵　20年神紀錄中斷

4鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等

5PLG史上最慘　鋼鐵人整季2勝作收

最新新聞

1溫班亞瑪只打46場176火鍋聯盟第1

2勇士錯過一周休息　格林：我們不是老人

3古林睿煬初登板送觀賽證明書

4大谷翔平對小熊系列賽12支1超悶

5紅襪王牌羅切7.1局無安打破功不氣餒

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366