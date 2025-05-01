宰制力不再？詹皇14場季後賽2勝　戈貝爾變「俠客」締首見紀錄

RUDY GOBERT DOMINATES INSIDE TO LIFT THE @Timberwolves INTO THE WEST SEMIS!



???? 27 PTS

???? 24 REB (9 OREB)

???? 2 BLK

???? 80.0 FG% (12-15 FGM)



Gobert is just the FOURTH player to record 25/20 on 80+ FG% in a playoff game... and the first since 1996 ???? pic.twitter.com/UFAgmqZQE0 — NBA (@NBA) May 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人季中收到「天上掉下來的禮物」，喜迎「金童」唐西奇（Luka Doncic）入隊，取得西區第3種子，卻在首輪遭灰狼「下剋上」淘汰。根據統計，40歲天王詹姆斯（LeBron James）近14場季後賽僅拿下2勝，已連2年止步首輪；灰狼「巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）則在G5締造一項史上首見的紀錄。

▲湖人天王詹姆斯近14場季後賽僅2勝。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人G5回到主場力拚延長戰線，卻從首節就被「法國巨塔」戈貝爾打爆，他最終以15投12中繳出27分、24籃板、2阻攻，整場0失誤，成為NBA史上首位在季後賽「關門戰」繳出至少25分、20籃板、命中率達80%的球員，也是自「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）後，在季後賽單場拿下至少25分、20籃板、投籃命中率達75%的第1人。

紫金大軍今日總籃板數以37比54遭灰狼碾壓。賽後混血前鋒八村壘直言，「我們無法抓下籃板，我們需要有人抓籃板。」他感嘆，「這感覺很糟。我們沒想到會在首輪被淘汰。系列賽開始前我們其實感覺很好，現在真的有點難過。」

▲灰狼巨塔戈貝爾繳出俠客等級的超猛表現。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼此戰表現並非完美無缺，他們三分球47投7中，外線命中率僅14.9%，創下NBA季後賽史上「至少出手34次」情況下，最差的三分命中率紀錄，一度連續投丟18記三分球，最終仍靠著禁區優勢成功贏球。

自2022-23賽季在西區決賽遭金塊4戰橫掃以來，詹姆斯近14場季後賽僅拿下2勝，近2年都止步首輪，距離爭奪個人第5冠的目標似乎越來越遠。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）賽後直言，詹皇G5已耗盡體力，「他今晚什麼也沒了，只是不斷在外線跳投。」詹皇此戰21投9中拿下22分、7籃板和6助攻，正負值-13。

▲灰狼門神戈貝爾從首節就打爆湖人。（圖／達志影像／美聯社）