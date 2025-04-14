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古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

▲▼ 古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

▲古林睿煬。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿監督新庄剛志於13日宣布，去年榮獲中職MVP的古林睿煬，將於4月23日在北海道主場（ES CON FIELD）迎來日職一軍初登板。

新庄監督表示：「台灣的超級明星古林在二軍投了89球，目前已經準備就緒。我們預定23日讓他在主場先發，迎接初登板。如果一切順利，我認為他有潛力成為爭奪最多勝的投手之一。請大家期待23日的比賽，他是那種非得在ES CON出場才對的投手。」

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被問到是否根據二軍投球表現才決定升上一軍，新庄回應：「主要是看球數。原本預想會投到100球左右，他實際上投了89球，即使不看結果，也決定讓他上一軍。他是我們非用不可的投手。我想他還是會有點緊張，但他過去也在不少重要舞台投過球。只要不要過度激動，我相信勝利自然會跟著來。」

談到二軍投球狀況，新庄也給予高度評價：「非常好。他那個從容的投球動作，球速可以超過150公里。對打者來說，他的直球不好掌握。再來就是他有一些變化球，像是從肩膀方向進來的曲球，會讓打者的視線一下往上跳，稍微凍結打者動作的那種球。他的投球節奏也很好，即使沒人上壘也會使用快投來干擾打者的時機。我希望他初登板時能投到七局左右，當然也要視球數而定。」

至於安排一軍初登板的時機，新庄說明：「當我們決定讓他擔任先發時，就已經規劃好。他投了幾場比賽，昨天也投了將近100球，所以23日登板是事先計畫好的。他就是必須在ES CON登場的投手。」他也補充，古林升上一軍後，將與費爾哈根（Drew VerHagen）互換名單。

關鍵字： 古林睿煬新庄剛志日職台灣選手初登板

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