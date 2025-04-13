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投81球不疲勞！盼再增加用球數　佐佐木朗希首局有些不安

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希今（13）日主場面對小熊先發，雖然第2局遭遇MLB首轟失分，但最終仍以81球投滿旅美生涯目前最長的局數5局，且僅失1分，可惜打線無力得分，他也因此吞下首敗。賽後，佐佐木談到自己身體狀況時，強調目前無恙，投81球並不疲勞。

本場投出81球，為旅美以來最多，談到是否感到勞累，佐佐木表示，「目前還是球季初期，所以在疲勞感方面沒有太明顯，每場比賽結束我都努力讓自己回到接近百分之百的狀態。」

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他接著說，「目前球數有限制，但我覺得我還能做得更好，只要一步步累積內容，未來應該能逐漸讓我投更多球，當務之急是得保持身體健康。」

對於2局導致失分的全壘打，他坦言原本想投在內角，但進壘位置太甜，「我認為那是一顆有球威的球，但控的不好，對方看得很清楚，我只能調整心態，往下一場邁進。」

本場登板也讓外界注意到佐佐木整體心態顯得更加冷靜，他回應道，「開局手感不是很好，有點不安，但在首局面對第3名打者時，我找到了一個不錯的感覺，也注意到自己的有一些小習慣，順利做出修正。雖然中間還是有點不穩，但比過去，我現在更有把握可以找回節奏，這讓我整體感覺比較沈穩。」

 
關鍵字： MLB道奇佐佐木朗希

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