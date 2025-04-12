運動雲

>

勝騎士無袖曝獅子刺青！藏家庭密碼　預留空白迎接二寶

▲▼ 勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

▲勝騎士曝刺青寓意 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟洋投勝騎士今（12）日賽前以無袖背心現身受訪，罕見曝光手臂上充滿寓意的刺青。他大方分享刺青的設計靈感，象徵著家庭與信念，更在訪談中透露，他即將迎來第二個孩子，預留空白為孩子留下專屬印記。

勝騎士的刺青以三頭獅子的垂直構圖呈現，象徵力量、家庭與傳承。最上方是帶有純真眼神的幼獅，代表希望與未來；母獅眼神堅毅，象徵守護與堅強；成年雄獅則展現沉穩與睿智，是支撐整個家庭的核心。三頭獅子由一道如劍般的線條貫穿，連結彼此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時經過的隊友德保拉忍不住調皮搭話，「他其實是喜歡貓咪啦！」引發現場一陣笑聲。

談起這段刺青的意義，勝騎士說，「我最喜歡的動物就是獅子。牠象徵領導者，不是指要主導一切，而是那種帶著大家、照顧他人的感覺，那才是喜歡的領導氣息。」

他也透露，刺青旁邊特地留了一塊空白，「我們的第二個孩子即將出生，那個空間就是為了他而留。」

▲▼ 勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

▲勝騎士也透露，刺青旁邊特地留了一塊空白，「我們的第二個孩子即將出生，那個空間就是為了他而留。」 （圖／記者王真魚攝）

勝騎士在4月10日迎來加盟兄弟後的首場先發，主投6局僅失1分，用88球送出5次三振、1次四壞保送，被敲4支安打，唯一失分來自郭天信的陽春砲。回想這一戰，他直言，「很開心能贏球，感覺非常好。」

曾效力統一獅的勝騎士，對兄弟的守備表現也讓勝騎士印象深刻，從內野到外野展現出「銅牆鐵壁」般的穩定防線。他表示，「以前就知道兄弟是一支很有競爭力的球隊，現在成為其中一員，真的體會到每個人都很拚，也很感謝自己身體狀況愈來愈穩定，正逐漸找回節奏。」

關鍵字： 勝騎士中信兄弟刺青家庭寓意中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4林維恩美職初先發！5局飆8K

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1雷蒙恩轟新高21分　灌籃失手尷尬

2勝騎士曝獅子刺青！藏家庭密碼

3林詩翔慢跑與自己對話　張奕提建議

4飛力獅5局無失分　獅二軍7連勝

5陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366