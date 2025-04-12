勝騎士無袖曝獅子刺青！藏家庭密碼　預留空白迎接二寶

▲勝騎士曝刺青寓意 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟洋投勝騎士今（12）日賽前以無袖背心現身受訪，罕見曝光手臂上充滿寓意的刺青。他大方分享刺青的設計靈感，象徵著家庭與信念，更在訪談中透露，他即將迎來第二個孩子，預留空白為孩子留下專屬印記。

勝騎士的刺青以三頭獅子的垂直構圖呈現，象徵力量、家庭與傳承。最上方是帶有純真眼神的幼獅，代表希望與未來；母獅眼神堅毅，象徵守護與堅強；成年雄獅則展現沉穩與睿智，是支撐整個家庭的核心。三頭獅子由一道如劍般的線條貫穿，連結彼此。

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此時經過的隊友德保拉忍不住調皮搭話，「他其實是喜歡貓咪啦！」引發現場一陣笑聲。

談起這段刺青的意義，勝騎士說，「我最喜歡的動物就是獅子。牠象徵領導者，不是指要主導一切，而是那種帶著大家、照顧他人的感覺，那才是喜歡的領導氣息。」

他也透露，刺青旁邊特地留了一塊空白，「我們的第二個孩子即將出生，那個空間就是為了他而留。」

▲勝騎士也透露，刺青旁邊特地留了一塊空白，「我們的第二個孩子即將出生，那個空間就是為了他而留。」 （圖／記者王真魚攝）

勝騎士在4月10日迎來加盟兄弟後的首場先發，主投6局僅失1分，用88球送出5次三振、1次四壞保送，被敲4支安打，唯一失分來自郭天信的陽春砲。回想這一戰，他直言，「很開心能贏球，感覺非常好。」

曾效力統一獅的勝騎士，對兄弟的守備表現也讓勝騎士印象深刻，從內野到外野展現出「銅牆鐵壁」般的穩定防線。他表示，「以前就知道兄弟是一支很有競爭力的球隊，現在成為其中一員，真的體會到每個人都很拚，也很感謝自己身體狀況愈來愈穩定，正逐漸找回節奏。」