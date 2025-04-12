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海神教頭批裁判水準低　籃協警告：將列入工作證推薦函參考依據

▲國王萊恩、奧帝，海神費雪。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神教頭費雪批評TPBL裁判層級低落，籃協3點聲明回應。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神總教練費雪（Mathias Fischer）在昨（11）日對戰桃園台啤永豐雲豹賽後記者會上，公開批評裁判層級非常低，應下放SBL，遭到TPBL罰款5萬元，籃協隨後也發表聲明，強調裁判執法制度具備專業與嚴格培訓機制，呼籲聯盟與所屬成員應尊重相關規範，並指出未來將針對外籍人士之不當言行，納入是否協助出具工作證推薦函的參考依據。

TPBL稍早對費雪開出5萬元罰單，並在第一時間向籃協致歉。籃協下午也發出3點聲明：

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ㄧ、不論是於SBL、PLG或TPBL聯盟執法之裁判，皆須參加中華民國籃球協會所辦講習課程並經考試取得證照，且每年需依規定完成一定增能進修課程時數，每個聯盟亦定期辦理裁判精進課程，裁判皆秉持著公平、公正的態度認真執法，不容外界任意曲解或侮辱。

二、聯盟作爲籃協之會員，有義務要求並約束所有、所屬成員尊重中華民國籃球環境之所有規範，如有聯盟代表不當言行傷害台灣籃球，本會有權依規定懲處聯盟。

三、針對特定外籍人士之不當言行，本會將依據「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」第43條，作為未來是否協助出具工作證推薦函之參考依據 。

關鍵字： 籃球TPBL高雄全家海神費雪SBL籃協

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