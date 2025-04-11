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大巨蛋漏水改善進度公開　體育局：沒放水已納入績效考核

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋多次傳出漏水，台北市體育局表示問題已大幅改善。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

針對外界關心台北大巨蛋漏水改善情形，台北市政府體育局今（11）日回應，已於114年2月7日會同台北市土木技師公會現場勘查先前漏水區域，確認無漏水情形已大幅改善，並持續要求遠雄加強巡檢維護，如發生零星漏水，須與主辦單位共同保障消費者權益，並進行改善，整體改善成效則納入營運績效評估考核，並無放水情事。

體育局要求遠雄限期於113年10月31日前完成漏水改善工程，經會同台北市土木技師公會於113年11月12日及19日兩次勘查，確認多處區域仍有持續性漏水現象，因此兩度累計開罰190萬元。遠雄後續回覆已於113年11月30日完成改善，並承諾將長期觀測，確保場館正常營運狀態。

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體育局說明，於114年2月7日再次會同台北市土木技師公會現勘先前漏水區域，未再發現漏水，認定整體大範圍持續漏水問題已有大幅改善，而3月30日漏水屬零星個案，當下即要求遠雄會同中職立即協助觀眾換位保障消費權益，且該區域現已改善未再有漏水狀況，故未開罰，體育局會持續督導遠雄維護場館設施，整體改善成效將納入營運績效評估考核。

體育局指出，市府已成立大巨蛋營運績效評估會，由4位本府機關代表及5位外聘專家學者，計9位委員組成，後續將依程序召開113年度營運績效評估會議評定成效、進行考核，一切均基於促參法與契約基礎上善盡督導之責。

關鍵字： 台北大巨蛋體育局遠雄

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