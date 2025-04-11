楊博涵、劉廣珩不敵印尼強敵　台灣亞錦賽「最後希望」無緣4強

▲「涵劉配」楊博涵、劉廣珩力拚亞錦賽4強失利。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年亞洲羽球錦標賽今（11）日進入8強爭霸，本屆台灣「最後希望」男雙組合楊博涵、劉廣珩，交手世界第14的印尼強敵馬拉納（Bagas Maulana）、卡爾南多（Leo Rolly Carnando），整場都沒被拉開分差，次局開局還曾打出3比0攻勢，最終仍以16比21、17比21連掉2局，無緣4強，與獎牌擦身而過。

台灣今年共有多達19組選手參加亞錦賽，但僅楊博涵、劉廣珩順利挺進8強。世界排名第14的「涵劉配」今晚與世界第14印尼組合馬拉納、卡爾南多爭4強門票，這也是雙方首次交手，開賽2比2後就陷入落後，對方防守相當到位，再加上涵劉配接發掛網，陷入5比11的不利局面。

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技術暫停後，「涵劉配」試圖追趕比分，幾度追到了3分差，無奈印尼組合總能及時做出回應，在13比16憑藉一記出其不意的發球得分，將比數逼近到14比16，但守不住對手的攻勢，局末連續掉分，以15比20被逼出5個局點，16比21讓出首局。

進入次局，「涵劉配」開局迅速連下3分，但隨後遭到扳平，雙方形成拉鋸戰，在接發遇到難題之下，以8比11進入技術暫停。「涵劉配」下半局努力追趕，一度追到11比12、1分差，並且連續加壓得分，咬住了比數，始終維持在3分差以內，可惜沒能扭轉局勢，以17比20被取得3個賽末點，最後就以17比12落敗，止步8強。

台灣男雙過往在亞錦賽男雙項目的最佳成績由2010年的陳宏麟、林祐瑯所締造，兩人摘下銀牌。過去2年，李哲輝、楊博軒和「麟洋配」李洋、王齊麟則曾鍍銅。