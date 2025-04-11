馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

▲金塊約基奇（左）、莫瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《Hoops Wire》記者馬瑟（Ashish Mathur）報導，金塊總教練馬龍（Michael Malone）近日遭解僱，背後原因之一是球員對他長期對約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）給予「特殊待遇」感到不滿。

馬瑟透露，馬龍在球隊戰術檢討時，經常避談約基奇與莫瑞在防守端的失誤，反倒嚴厲批評其他球員，這讓隊內氣氛逐漸緊繃。金塊本季防守表現不佳，目前聯盟失分排名第25，防守效率也僅排第19。

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▲金塊球員不滿約基奇、莫瑞受特別待遇。（圖／達志影像／美聯社）

金塊本周三（9日）同時開除馬龍與總經理布斯（Calvin Booth），由助理教練阿德爾曼（David Adelman）暫代總教練職務。金塊副董事長克倫克（Josh Kroenke）發聲明表示，「這個決定並不輕率，我們深思熟慮後，認為此舉是為了讓球隊能在2025年再度衝擊總冠軍。」

根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）、阿米克（Sam Amick）、鮑威爾（Zach Powell）聯合報導，約基奇對球隊的防守溝通與整體防守表現感到挫折。

約基奇與莫瑞兩人皆為金塊自家培養的核心，2023年曾率隊奪下隊史首冠。馬龍對他們倆特別寬容的作風，讓其他球員難以接受。