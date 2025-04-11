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西班牙「小蠻牛」首闖蒙地卡羅8強　胯下挑球吊高球引驚呼

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽16強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）挺過開局慢熱以及十個破發危機，鏖戰1小時26分鐘後以6比3、6比1直落二擊敗德國好手奧特麥爾（Daniel Altmaier），艾卡拉茲生涯首度晉級蒙地卡羅8強創下個人新高，比賽過程中艾卡拉茲一記精彩的「胯下挑球吊高球」也讓觀眾驚呼連連。

「說實話，這場比賽很困難，奧特麥爾表現得很出色，」艾卡拉茲賽後說道，「他是一位穩定的紅土選手，打法難纏，有很多上旋球，而且體能很好，比分其實沒能反映出比賽的激烈……我在第一盤必須奮戰到底。」

艾卡拉茲全場共出現十個破發危機，但他仍憑藉著在紅土豐富的經驗以及技巧化解了其中九個，「能在更換新球前取得破發真的很關鍵，這也幫助了我隨後的發球表現，第二盤我打得更像自己了，比第一盤更具侵略性，也把握住了機會，」艾卡拉茲補充表示。

晉級後的艾卡拉茲八強對手將是法國新星費爾斯（Arthur Fils），後者在16強賽中以6比2、6比3爆冷擊敗前冠軍盧布列夫（Andrey Rublev）；「這是我第一次在蒙地卡羅打進八強，」艾卡拉茲提到，「對上費爾斯會是一場硬仗，他最近打得非常好，這將會是一場非常精彩的比賽，希望觀眾們會喜歡這場對決！」

關鍵字： ATP蒙地卡羅大師賽艾卡拉茲

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