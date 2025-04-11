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3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

記者王真魚／綜合報導

美國時間4月10日（台灣時間11日），洛杉磯天使隊在客場迎戰坦帕灣光芒隊三連戰的最終戰，火力全面爆發，全場敲出6發全壘打、以11比1大勝，並以系列賽2勝1敗完成勝出，開季以來4個系列戰全數勝出（皆為2勝1敗），狀態火熱。

天使先發投手索里亞諾（José Soriano）投出代表作，主投7.2局僅被敲5安、失1分，成功收下個人本季第2勝（1敗）。光芒隊先發投手利特爾（Zach Littell）則僅投4.1局就被打8支安打，失7分苦吞開季3連敗。

天使在首局就由沃德（Taylor Ward）敲出開路先鋒全壘打（本季第2轟）先馳得點。第2局，捕手歐哈皮（Logan O’Hoppe）擊出二壘安打後，沙紐爾（Nolan Schanuel）適時二壘安打再下一城。

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▲▼天使一哥「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）單場雙響炮，更有一發長達473英尺超遠轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使一哥「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）單場雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）

第5局成為比賽分水嶺，阿戴爾（Jo Adell）率先擊出陽春砲（本季第1轟），沃德與楚奧特（Mike Trout）接連轟出兩分砲。

當利特爾被打退場後，天使仍未停手，在兩出局一、二壘有人的局面下，阿戴爾再次登場、轟出三分砲（本季第2轟），單局雙響炮，成為天使隊史第3位達成此成就的球員。賽後他表示，「我以前好像從沒做到過。」

第9局，楚奧特錦上添花，敲出本季第5轟。本場比賽中，沃德、楚奧特、阿戴爾皆單場雙響炮，這也是天使隊史第3次有3位球員在同場比賽中達成「單場2轟」的壯舉。

投打皆有亮眼表現的天使隊最終以11比1大勝光芒隊，順利帶走系列賽勝利。球隊目前氣勢正旺，開季已連續4個系列賽收下勝利。

關鍵字： 天使隊洛杉磯全壘打勝利美國職棒

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