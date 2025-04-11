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道奇傷兵潮影響戰力　弗里曼有望對小熊系列戰復出

▲▼ 道奇强打费里曼（Freddie Freeman）。（图／达志影像／美联社）

▲道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著主力內野手弗里曼（Freddie Freeman）的傷勢持續影響，道奇隊近期戰況陷入低迷。不過根據美國媒體《體育畫報》（Sports Illustrated）報導，弗里曼有望在即將到來的對芝加哥小熊隊系列戰中回歸先發陣容。

根據報導，弗里曼在球季初就因左側腹部不適缺席數場比賽，隨後又在家中浴室滑倒受傷右腳踝，自3月29日（台灣時間30日）以來就未再先發出賽。

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《體育畫報》引述《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）的消息指出，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，弗里曼預計在本周五重新回到先發陣容。報導指出，弗里曼在受傷後，已逐漸恢復比賽節奏，不僅實戰打擊訓練順利、跑動狀況也有明顯改善，因此球隊對他的歸隊充滿信心。

媒體也強調，弗里曼的回歸不僅有助於止住道奇的三連敗，同時也是在另一位投手主力——兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）也進入傷兵名單的情況下，為球隊減輕壓力。

報導最後指出，道奇在與華盛頓國民隊的系列賽中僅攻下6分，遠低於過往以火力猛烈著稱的進攻水準，弗里曼的復出無疑將是及時雨，對戰力提振具有重要意義。

關鍵字： 道奇弗里曼美媒報導棒球傷病

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