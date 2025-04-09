辜仲諒推動有成！邁向亞洲大聯盟　各級棒球賽事報名踴躍

▲亞洲棒球總會今日召開2025年第一次執行委員會議，辜仲諒會長（左五）與執委會成員合影。（圖／亞棒總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲棒球總會（BFA）於今日（9日）在宜蘭召開2025年第一次執行委員會議，來自日本、泰國、菲律賓、伊朗、巴基斯坦、中國大陸等會員代表齊聚一堂。會前，大家紛紛向世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒祝賀中華隊在去年11月世界棒球十二強賽奪冠。

辜仲諒會長自2022年上任以來，致力於推動亞洲各級棒球發展。今年U15亞洲盃報名熱絡，已有來自13個國家和地區表達參賽意願。女子棒球參賽隊伍數亦逐年增加，今年亞洲盃女子棒球錦標賽特別新增資格賽。位於中東的敘利亞、約旦亦可望成為BFA新成員，亞洲棒球版圖逐漸壯大。

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辜仲諒會長在上任時提出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，致力整合各界資源，提升亞洲各國棒球水準，帶領擁有45億人口的潛力新藍海，成為世界棒壇新勢力。

今年，亞洲棒球總會主辦的重點賽事包括第31屆亞洲棒球錦標賽、第12屆U15亞洲盃、第16屆西亞盃、第四屆亞洲盃女子棒球錦標賽及資格賽。其中，U15亞洲盃報名熱烈，已有印度、蒙古、越南、馬來西亞、韓國、日本、臺灣、菲律賓、巴勒斯坦、巴基斯坦、香港、泰國、斯里蘭卡等13個國家和地區表達參與意願。來自棒球人口較少的伊朗，今年亦承辦西亞盃，這也是該國首度承辦國際棒球賽事。

辜仲諒會長表示，面對全球經濟變局，運動有助於人們舒緩壓力，亞洲棒球總會身為推動棒球的要角，將致力辦好每一場賽事活動。展望未來，亞洲棒球勢力將逐漸壯大。世界棒壘球總會已通知，中東的敘利亞、約旦已經成為WBSC會員國，未來可望加入亞洲棒球大家庭，「未來中東棒球的推廣，勢必也是BFA努力的新方向！」

辜仲諒上任以來，在2022年設立「東南亞棒球發展暨訓練中心」，捐贈球具扶植泰國青少棒。2023年更前進大陸杭州蕭山區的瓜瀝棒球場設立「亞洲女子棒球訓練基地」，並與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，選定特定省市打造棒球重點發展區域，建設青少年棒球培訓基地，向下扎根各國基層棒球，期待「Asian Power」翻新亞洲棒球新面貌。