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12強冠軍助攻招生！竹林軟硬式首次雙進全國賽　張立辰猛打賞領勝

▲竹林首次軟硬式都進全國賽。竹林第三棒張立辰單場3支3（圖／學生棒聯提供）

▲竹林首次軟硬式都進全國賽。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

宜蘭縣竹林國小8日於國小硬式聯賽首戰火力全開，前3局灌進7分，終場提前以9比2「扣倒」新竹市西門國小，為隊史首次軟、硬式雙進全國賽的歷史時刻拉開勝利序幕。

此役竹林打線從開局就展現強大攻勢，李禹辰、張立辰、游明道連續敲出二壘安打，加上對手送出觸身球，首局攻下3分。第2局再用6支安打與保送擴大優勢，第3局追加1分後，第5局張立辰敲出三壘安打再打回2分。雖然西門國小在5局下靠失誤追回2分，但仍無法避免遭提前結束比賽。

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此戰最耀眼的球員非第三棒張立辰莫屬，他單場猛打賞3打數全上壘，分別敲出一壘打、二壘打、三壘打各1支，另有一次保送、貢獻4分打點，火力驚人。總教練王淦緯透露，他本來學直排輪、小提琴，因協調性佳被推薦嘗試棒球，沒想到表現出色，且課業成績優異，未來國中可能會以課業為主。

王淦緯指出，這是隊史首次同時打進軟、硬式全國賽，目前以硬式為主戰場，陣中主力由五、六年級生組成，包含5位小六、3位小五與1位小四球員。球隊打線強勢，盼能以攻勢彌補投手戰力，並突破近年16強瓶頸，挑戰8強。

竹林國小因2019年世界12強賽中華隊奪冠激起地方棒球熱潮，球隊人數從原本20多人增長至45人，並由4位教練分工訓練，訓練效率大幅提升，也成為今日佳績的重要推手。

▲竹林首次軟硬式都進全國賽。竹林第三棒張立辰單場3支3（圖／學生棒聯提供）

▲竹林第三棒張立辰單場3支3（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 竹林國小地方棒球宜蘭硬式聯賽張立辰

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