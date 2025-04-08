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鄭宗哲上大聯盟！曾豪駒讚「台灣的驕傲」：中華隊有他很幸福

▲▼ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒盛讚鄭宗哲：攻守兼優，非常令人期待 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

海盜旅美小將鄭宗哲升上大聯盟，成為台灣第18位踏上美職最高殿堂的球員。2023年經典賽曾與他共事的曾豪駒，也替他感開心，「他是非常令人期待的選手，這是台灣的驕傲。」

「他非常認真，積極度也很好。他最大的特色就是守備移動範圍大，臂力也非常出色。」曾豪駒說，「攻擊方面，雖然他個子不高，但power很好，擊球品質非常優異，加上壘間的破壞力，這些都是他鮮明的特點，是一位非常令人期待的選手。」

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曾豪駒強調，鄭宗哲這次獲得升上大聯盟的機會，絕對是靠自己的努力爭取來的，「他在私底下和練習時都非常專注，清楚知道自己該做什麼，這正是他幫自己創造機會、讓球團看見他的成果。我覺得這是他應得的回報。」

鄭宗哲原本是今年2月經典賽資格賽的人選之一，但由於進入球團40人名單，海盜隊代他婉拒參賽。對此，曾豪駒認為這樣的選擇無可厚非，「他的選擇是希望更接近這個目標。既然有機會，就要設法掌握，現在看到他真的上去了，這是屬於台灣的驕傲。」

明年經典賽，曾總有望續掌兵符，是否期待與鄭宗哲再度合作？曾豪駒笑說，「我想就算不是我擔任總教練，一定都會選他，中華隊能有這樣的選手，是一件非常幸福的事。」

關鍵字： 鄭宗哲大聯盟台灣曾豪駒棒球MLB

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