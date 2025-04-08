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大谷翔平曝牛棚練投有限制　隊友狂模仿謎之手勢：炒熱氣氛

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平兩天前進行傳接球與牛棚投球練習，最快92英里（約148公里）球速，總計投26球，內容以直球及二縫線速球為主。8日（台灣時間）賽後，大谷也針對這次牛棚練習做出說明，透露目前投手訓練進度良好，並分享下一階段計畫。

大谷表示：「牛棚練投進行得很順利，這是我訓練流程的一部分。我之前也提過，一旦加入實戰模擬投球（live BP），節奏會改變，會視身體狀況靈活調整。」

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至於何時開始進行live BP，他坦言目前仍未確定時間點：「目前身體感覺非常好，但球種和球速仍有限制，這些要和醫療團隊與教練團討論。我個人是希望能盡快開始。」

被問到是否是道奇球團設下限制，大谷解釋：「與其說是道奇的限制，不如說是與球隊醫療團隊和執刀醫師密切配合的結果。這是我第二次手術，醫師建議要更加謹慎處理，我也會照這個方向來進行。」

大谷也進一步說明目前的投球限制：「有些球種負擔較大，例如速差大、旋轉快的滑球類（sweeper）暫時不適合投。現在以直球為主，先提升直球精準度，這樣之後轉換到其他球種時才能更順利銜接。」

談到目前國聯西區三隊競爭激烈，是否期待明年再次造訪白宮，他笑說：「如果能再去當然很好，我想去很多次也可以（笑）。現在還不需要太在意排名，我們會一步一腳印，努力贏下每一場比賽。」

此外，近來隊友模仿他拍化妝品廣告的謎之手勢，炒熱休息室氣氛，大谷笑說：「被模仿來炒熱氣氛也是好事，代表大家最近都打得不錯，氣氛真的很好。」

該化妝品品牌對於手勢成為流行也回應表示，「能成為球隊慶祝動作的一部分，我們感到非常榮幸；如果這個動作也讓道奇隊氣氛更加熱絡，那我們也覺得非常開心。」同時也表達對大谷翔平本季表現的期待：「他本季已經非常活躍，我們也期待他能帶來更多令人振奮的好消息。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊練投牛棚日籍球星

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