睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會日籍投手千賀滉大今天（台灣時間8日）主場面對馬林魚先發出戰，主投五局送出4次三振沒有失分，大都會強打外野手索托（Juan Soto）也在三局敲出長打助隊領先，最終大都會2比0完封馬林魚，除了奪下近期五連勝外，先發右投千賀滉大的勝投也睽違255天後再度進帳。

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首局千賀滉大就遭遇亂流，馬林魚開路先鋒愛德華茲（Xavier Edwards）敲安上壘後史陶爾斯（Kyle Stowers）選到保送，連續解決兩棒後的千賀滉大再投保送形成兩出局滿壘，好在最後千賀及時回穩讓瓦加曼（Eric Wagaman）出局化解危機。

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度過亂流後的千賀滉大越投越穩，總計先發五局用了77球，送出4次三振以及3個保送沒有失分；大都會打線則是在三局下半發動攻勢，林多（Francisco Lindor）上壘後索托敲出一支深遠二壘安打助隊1比0先馳得點，八局下半大都會再靠著泰勒（Tyrone Taylor）的適時安打追加保險分，最終大都會2比0完封馬林魚，奪下近期五連勝的同時先發右投千賀滉大賽季首勝也收入囊中。

千賀滉大相隔255天後再度拿下勝投，對此他賽後也興奮表示大家狀況都很好，讓球隊更容易取得勝利，「今天上場的投手不是只有自己，其他投手也都非常進入狀況，這讓整個團隊處於一個比較容易取勝的狀態，只要先發投手能努力帶動全隊，我相信我們能走得更遠。」

隨後千賀也談到連續兩場對陣馬林魚的感想，「從首局就感覺到對方有在研究我，感覺捕手也按照會議的指示給了我很好的建議，」千賀滉大指出對方已經逐漸適應他的指叉球，但自己則認為，「每支隊伍都會這樣，我在這樣的情況下也有一些應對的經驗，所以我不會感到焦慮，我會繼續耐心投球。」