睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

▲千賀滉大。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會日籍投手千賀滉大今天(台灣時間8日)主場面對馬林魚先發出戰,主投五局送出4次三振沒有失分,大都會強打外野手索托(Juan Soto)也在三局敲出長打助隊領先,最終大都會2比0完封馬林魚,除了奪下近期五連勝外,先發右投千賀滉大的勝投也睽違255天後再度進帳。

Kodai Senga with his fourth strikeout! pic.twitter.com/ZgRZ1oGWKJ