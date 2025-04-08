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「川普比想像中高！」大谷翔平首度造訪白宮　感受滿滿歷史氛圍

▲大谷翔平與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平在賽前隨隊拜訪美國白宮，與美國總統川普會面。他表示，川普比想像中還要高，也提到能見到總統是件非常榮幸的事。

大谷翔平當天身穿深藍色西裝，搭配白襯衫與黑色領帶，一亮相便獲得川普總統的高度讚賞：「就像電影明星一樣。」川普並盛讚大谷過去的驚人表現：「翔平做了許多令人難以置信的事，其中之一是在2024年9月19日，他6打數6安打，真的太驚人了。我曾親眼見到他對馬林魚一戰中敲出6打數6安打、3支全壘打、10分打點與2次盜壘，但當時還沒意識到這有多了不起。那是一場空前絕後的比賽。（轉向總教練羅伯斯）曾有多少人做到6打數6安打？應該很少吧？這真的太厲害了。」

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隨後，大谷參觀了白宮的總統辦公室，並接受川普總統的贈禮，兩人也親切握手。大谷翔平在與紅雀賽後接受媒體訪問時，談起與川普的會面並表示：「他比我想像中的還要高。」大谷翔平身高193公分，而川普總統的官方身高為190公分，兩人皆以高挑身材著稱。

談及此次白宮之行，大谷翔平說：「總統對我說『很光榮』，而作為一名外國人在異國打球，我每天都懷著感謝的心情去比賽。」他也補充道：「白宮讓人感受到歷史氛圍，以前只能在電視上看到，這次能親自造訪真的非常特別。」

關鍵字： 大谷翔平川普白宮美國總統棒球

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