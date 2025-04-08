川普親邀大谷進橢圓形辦公室！握手照讓美媒質疑身高詐欺？

President Trump on Shohei Ohtani: "Is he good?"@Dodgers Manager Dave Roberts: "Only getting better."



Trump: "That's scary for a lot of people." pic.twitter.com/FjGxx7p1hj — CSPAN (@cspan) April 7, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊於美國時間7日（台灣時間8日）拜訪白宮，接受美國總統川普表揚。儀式過程中意外受關注的，竟是大谷翔平與川普握手時明顯的「身高差」，引起外媒對川普「身高詐欺」的質疑。

《運動畫刊》（Sports Illustrated）旗下網站「Athlete Lifestyle」以「身高6呎4（193公分）的大谷翔平，在白宮明顯高過宣稱6呎3（190公分）的川普總統」為標題，聚焦兩人握手時的「身高差」，質疑川普的官方身高說法。

報導指出，「當兩人握手時，大谷幾乎高出川普一個頭，必須微微彎腰才能平視總統。這樣的視覺效果，顯然不只是3公分的差距。」雖然身高與政治無關，但川普一貫重視個人形象，這一幕仍引發外界熱議。

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此次白宮儀式是為了表彰道奇隊奪得2024年世界大賽冠軍。川普在典禮上對大谷讚賞有加，「他就像電影明星，有著光明的未來。他去年打破所有紀錄，成為首位進入『50-50俱樂部』的球員——54支全壘打與59次盜壘，這是149年大聯盟歷史上前所未見的成就。」

川普也特別提到大谷於去年9月19日對馬林魚的比賽中，單場轟出3發全壘打、盜壘2次、擊出6安打、貢獻10分打點，稱那是「史上最偉大的比賽之一」。

▲大谷翔平與川普會面，身高差引熱議（圖／達志影像／美聯社）

演說途中，川普還幽默地轉向總教練羅伯斯（Dave Roberts）詢問，「他（大谷）真的有這麼強嗎？」 羅伯斯笑答，「他只會越來越強。」川普則笑說，「那對其他球隊來說就可怕了！」

儀式結束後，川普破例邀請大谷進入白宮核心的「橢圓形辦公室」，親自贈送兩枚總統紀念勳章，並表示，「見到你是我的榮幸，你是一位偉大的運動員，也是一位優秀的人。」

儘管這場表敬活動主要為慶祝球隊榮耀，但川普仍不忘對民主黨籍參議員開砲。他提及現場也有幾位參議員到場，卻語帶嘲諷地說，「不過我不太喜歡他們，所以就不介紹了。」