味全開季5連勝！陳子豪喊話拚冠　郭天信剛當爸要「飛龍在天」

▲劉基鴻（左一）、吳東融（左二）、陳子豪（右二）、郭天信（右一）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒新賽季開打後，各隊選手也逐漸進入節奏，味全龍開季5連勝創隊史紀錄，陣中多位主力球員出席汽車品牌活動，分享了他們對開季的感受與團隊狀況。

陳子豪表示與新隊友默契良好，期待越打越順手；郭天信則指出目前守備已進入狀況，打擊則期望能持續加溫。劉基鴻認為大家訓練時都很積極，希望這樣的氛圍能一直延續下去；吳東融則提到，「與隊友配合越來越好，相信後續比賽會有好表現。」

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談及平時的休閒活動，幾位球員也展現出不同面貌。陳子豪熱愛露營，時常帶家人外出，還會陪小朋友踢球，他強調「不會強迫孩子打棒球，而是尊重他的喜好」。郭天信近日剛升格當爸爸，現在最享受的就是陪伴孩子四處走走；劉基鴻則常與愛犬上山下海遊玩，雖然球季期間陪伴時間減少，但珍惜每次相處；而吳東融則是居家型，喜歡追劇放鬆，並與貓咪互動作為放鬆方式。

展望新賽季，陳子豪喊話目標直指總冠軍，並希望與新隊友們共同享受球場時光；郭天信則期許自己能在「天母飛龍在天」，維持全面穩定表現；劉基鴻設定的目標則是「持續進步、超越去年」；吳東融則強調團隊精神，希望大家一同努力、拿下最佳成績。