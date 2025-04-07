運動雲

>

味全開季5連勝！陳子豪喊話拚冠　郭天信剛當爸要「飛龍在天」

▲劉基鴻（左一）、吳東融（左二）、陳子豪（右二）、郭天信（右一）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲劉基鴻（左一）、吳東融（左二）、陳子豪（右二）、郭天信（右一）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒新賽季開打後，各隊選手也逐漸進入節奏，味全龍開季5連勝創隊史紀錄，陣中多位主力球員出席汽車品牌活動，分享了他們對開季的感受與團隊狀況。

陳子豪表示與新隊友默契良好，期待越打越順手；郭天信則指出目前守備已進入狀況，打擊則期望能持續加溫。劉基鴻認為大家訓練時都很積極，希望這樣的氛圍能一直延續下去；吳東融則提到，「與隊友配合越來越好，相信後續比賽會有好表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及平時的休閒活動，幾位球員也展現出不同面貌。陳子豪熱愛露營，時常帶家人外出，還會陪小朋友踢球，他強調「不會強迫孩子打棒球，而是尊重他的喜好」。郭天信近日剛升格當爸爸，現在最享受的就是陪伴孩子四處走走；劉基鴻則常與愛犬上山下海遊玩，雖然球季期間陪伴時間減少，但珍惜每次相處；而吳東融則是居家型，喜歡追劇放鬆，並與貓咪互動作為放鬆方式。

展望新賽季，陳子豪喊話目標直指總冠軍，並希望與新隊友們共同享受球場時光；郭天信則期許自己能在「天母飛龍在天」，維持全面穩定表現；劉基鴻設定的目標則是「持續進步、超越去年」；吳東融則強調團隊精神，希望大家一同努力、拿下最佳成績。

關鍵字： 中職味全龍球星休閒目標

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

大谷翔平今與川普見面　日學者談應對美關稅：買下道奇隊

大谷翔平今與川普見面　日學者談應對美關稅：買下道奇隊

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

熱門新聞

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1皇家大谷炸464英尺場外轟震驚美國！

2詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

3罷賽風波台啤致歉　哈孝遠禁賽、扣薪

4大谷3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

5場地太爛害紐西蘭女足拒賽　高市府回應

最新新聞

1味全開季5連勝！陳子豪喊話拚冠

2吳東融暖回憶大師兄

3台灣女足工會聲明挺紐西蘭拒賽決定

4女籃高顏值黃鈴娟、林文佑當正副隊長

51比5超級逆轉！皮古拉封后成美國一姐

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366