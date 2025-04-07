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柯瑞遭火箭封鎖僅拿3分！　勇士輸掉關鍵卡位戰再陷附加賽危機

記者游郁香／綜合報導

勇士今（7）日強碰西區第2強敵火箭，過去3戰累計猛轟125分的灣區天王柯瑞（Stephen Curry）遭嚴防，整場10投1中僅拿下3分，創下本季「健康出賽」的情況下最低得分紀錄，金州終場以96比106中斷5連勝，排名遭到快艇超車，目前位居西區第6，再次出現跌入附加賽的危機。

進入4月場均能砍41.6分的柯瑞，此戰卻罕見失去準星，整場10投1中，只砍進1顆三分球拿3分，失誤（4次）甚至比得分多。面對A.湯普森（Amen Thompson）與布魯克斯（Dillon Brooks）的防守時，合計6投0中，遭到此雙人組徹底封鎖火力。

柯瑞直到上半場結束前2秒，才在37呎外投進一記壓哨三分，成為他全場唯一進球。根據統計，這是柯瑞生涯811場例行賽中，首次出賽超過30分鐘得分卻低於5分。

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▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞（中）本場手感極度低迷，遭火箭聯防壓制僅得3分。（圖／達志影像／美聯社）

雖然柯瑞表現掙扎，他仍送出8次助攻，其中7次出現在上半場。他這一戰也達成了一項歷史紀錄，生涯總得分來到2萬5281分，正式超越名人堂射手米勒（Reggie Miller）的2萬5279分，升上NBA歷史得分榜第24位。

勇士此役以射手希爾德（Buddy Hield）拿下20分最高；後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）貢獻19分，但這不足以扭轉頹勢。悍將格林（Draymond Green）則在第3節還剩9分57秒領到1級惡意犯規，他上籃時與火箭中鋒森根（Alperen Sengun）碰撞，手部打中對方的頭。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士輸掉關鍵卡位戰，排名遭到快艇超車。（圖／達志影像／美聯社）

勇士終場以96比106中斷5連勝，這也是柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）搭檔以來的第3場敗仗。灣區軍團排名遭到快艇超車，跌到西區第6。值得一提的是，從第5的快艇到第8的灰熊，這4隊戰績都是46勝32敗，接下來每一場勝負都將影響最終的季後賽席次。

火箭方面，森根繳出19分、14籃板的雙十數據；布魯克斯火力全開攻下全場最高24分，成功幫助球隊終結自2020年2月以來在勇士主場的7連敗。

關鍵字： NBA勇士火箭柯瑞

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