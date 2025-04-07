MLB單日5場再見比賽3年來首見！9場1分差激戰引爆話題

The fifth career walk-off hit for Tommy Pham pic.twitter.com/W9U2di6qAD — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 6, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）在當地時間4月6日（台灣時間7日）進行了14場比賽（不含紅襪與紅雀的雙重賽第2戰），其中有5場比賽以再見勝結束。根據MLB官方記者莎蘭斯（Sarah Langs）指出，單日5隊以再見方式獲勝，是自2022年7月8日以來首見，睽違3年再度出現的罕見紀錄。

本日上演再見勝的球隊包括：波士頓紅襪、底特律老虎、匹茲堡海盜、德州遊騎兵以及舊金山巨人。

紅襪在與紅雀雙重賽的第一戰中，9局追回2分扳平戰局，延長10局由阿布雷尤（Abreu）擊出再見安打拿下勝利。

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老虎在面對白襪一戰中，9局落後2分，在保送追回1分後，由托克爾森（Spencer Torkelson）在一出局滿壘時敲出逆轉2分打點的再見安打，成功逆轉奪勝。

5 walk-off wins today ! The most across MLB on a single day since 5 on 7/8/22 https://t.co/NGrtbQbSi6 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 6, 2025

海盜在原本領先3分的情況下，9局遭洋基追平，不過延長11局，范姆（Tommy Pham）在一出局三壘有人的局面下，擊出左外野再見安打。

遊騎兵則在與光芒的比賽中，9局由海母（Jonah Heim）敲出再見安打，終結比賽。

巨人在對戰水手，9局上被追平比分，但隨後9局下由佛羅鋭斯（Wilmer Flores）擊出再見安打，成功拿下勝利。

不僅如此，在這14場比賽中，有9場比賽以1分差決勝，競爭相當激烈。

此外還出現2場經典「羅斯福比賽（Roosevelt Game）」——也就是以8比7結束的比數，分別是費城費城人擊敗洛杉磯道奇以及聖地牙哥教士擊敗芝加哥小熊。

▲ 范姆（Tommy Pham）在一出局三壘有人的局面下，擊出左外野再見安打。海盜逆轉洋基 。（圖圖／達志影像／美聯社）