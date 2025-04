MLB單日5場再見比賽3年來首見！9場1分差激戰引爆話題

The fifth career walk-off hit for Tommy Pham pic.twitter.com/W9U2di6qAD

記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)在當地時間4月6日(台灣時間7日)進行了14場比賽(不含紅襪與紅雀的雙重賽第2戰),其中有5場比賽以再見勝結束。根據MLB官方記者莎蘭斯(Sarah Langs)指出,單日5隊以再見方式獲勝,是自2022年7月8日以來首見,睽違3年再度出現的罕見紀錄。

本日上演再見勝的球隊包括:波士頓紅襪、底特律老虎、匹茲堡海盜、德州遊騎兵以及舊金山巨人。

紅襪在與紅雀雙重賽的第一戰中,9局追回2分扳平戰局,延長10局由阿布雷尤(Abreu)擊出再見安打拿下勝利。

老虎在面對白襪一戰中,9局落後2分,在保送追回1分後,由托克爾森(Spencer Torkelson)在一出局滿壘時敲出逆轉2分打點的再見安打,成功逆轉奪勝。

5 walk-off wins today ! The most across MLB on a single day since 5 on 7/8/22 https://t.co/NGrtbQbSi6