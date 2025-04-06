潘磊4安猛打逆轉桃猿二軍！林益全雙長打、周彥農3局無失分奪勝

▲林益全。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅二軍6日於台南棒球場迎戰樂天桃猿二軍，在4局下靠著田子杰的高飛犧牲打與潘磊的關鍵安打逆轉戰局，奠定勝基，終場以5比2奪勝。此戰不僅展現打線在關鍵時刻的把握能力，中繼投手周彥農更以穩定表現拿下本季首勝。

比賽前半段兩隊互有攻勢，統一獅二軍在2局下先馳得點，林益全掃二壘安打發動攻勢，由第3棒許哲晏擊出一壘安打，送回三壘跑者林益全，取得1比0領先。樂天桃猿二軍則在4局上發動反攻，第4棒杜禹鋒敲出右外野安打，送回董順傑追平比分；接著第5棒游承勳擊出中外野犧牲飛球，邱勝宥回壘得分，將比數反超為2比1。

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不過獅隊打線很快在4局下反撲，許哲晏、楊竣翔、張偉聖連續安打攻佔滿壘，田子杰以高飛犧牲打，讓許哲晏奔回追平分。隨後第6棒潘磊擊出適時安打，帶回三壘跑者楊竣翔，幫助球隊以3比2重新領先，也為比賽定下勝負基調。

統一獅二軍在7局下再添保險分，張皓崴靠游擊手失誤上壘，林益全擊出中外野二壘安打，再靠許哲晏擊出滾地球帶回1分，並由楊竣翔補上一支高飛犧牲打，再追加1分，將比分拉開至5比2。

投手方面，統一由周彥農扮演中繼要角，他投3局共用42球，其中23球為好球，未被擊出安打、無三振，也未失分，只投出1次四壞球，穩定壓制對手，成功奪下本季首勝。

統一獅全場11支安打，潘磊狂掃4安打貢獻1打點，林益全敲2支安打都是二壘安打，跑回1分，也貢獻1打點。許哲晏雙安，貢獻1得分、1打點。