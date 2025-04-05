運動雲

>

艾速特7局好投MVP　曾子祐猛打賞復活宣言：身體完全沒問題！

▲▼艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹5日主場迎戰樂天桃猿，以4比2奪下勝利，桃猿開季吞下4連敗，一勝難求。先發投手艾速特主投7局無失分，飆出6次三振，表現出色獲選單場MVP，賽後登上頒獎台時特別感謝主場球迷的熱情支持，「主場投球比較放鬆自在，謝謝球迷們為我應援。」

艾速特指出，此役能夠完美壓制對手，也要歸功於隊友守備支援與打線適時提供分數，「我就是積極進攻好球帶，把投球策略做好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於與捕手張肇元的搭配，他則透露春訓期間就建立起默契，「雙方想法相當一致，我很放心他在本壘板幫我擋球，有時還會call出很好的球種、策略。」

台鋼球團賽後也特別選出2位優秀球員，其中一名正是此役單場3安猛打賞、包辦2分打點的曾子祐。

今年2月經典賽資格賽因傷一場都未上，曾子祐今天賽後透露好消息，強調自己目前「身體狀況是100％，完全沒有問題」，也感謝球迷一路以來的支持，「謝謝你們一直都有關注我、幫我加油！」

此外，另一名優秀球員則是曾昱磬，他在6局最後一個打席中擊出生涯首支安打，開心之餘不忘向球迷致意，「謝謝各位球迷，第一場到現在才出現第一支安打，真的很感謝大家一直為我加油。」
 

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹艾速特曾子祐曾昱磬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

賈吉又炸！開季7戰6轟17 打點締史上首見紀錄　追上貝比魯斯壯舉

賈吉又炸！開季7戰6轟17 打點締史上首見紀錄　追上貝比魯斯壯舉

柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

費城人強打哈波：只有輸家才會抱怨道奇

費城人強打哈波：只有輸家才會抱怨道奇

林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲

林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

熱門新聞

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張志豪一動作安慰宋晟睿：鼓勵最難

2林昀儒擊潰日本新星　挺進仁川賽4強

3台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽

4中斷大谷連38場盜　捕手驚：怎麼會跑

5山本由伸好投無援　道奇8連勝止步

最新新聞

1王威晨10局千安達陣　再見安助兄弟4比3統一

2艾速特奪MVP！曾子祐猛打賞復活宣言

3朱育賢開轟達成千安　16顆簽名球+合照換回球

4台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽

5桃猿開季4連敗！8局現火藥味插曲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366