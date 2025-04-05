艾速特7局好投MVP　曾子祐猛打賞復活宣言：身體完全沒問題！

▲台鋼雄鷹艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹5日主場迎戰樂天桃猿，以4比2奪下勝利，桃猿開季吞下4連敗，一勝難求。先發投手艾速特主投7局無失分，飆出6次三振，表現出色獲選單場MVP，賽後登上頒獎台時特別感謝主場球迷的熱情支持，「主場投球比較放鬆自在，謝謝球迷們為我應援。」

艾速特指出，此役能夠完美壓制對手，也要歸功於隊友守備支援與打線適時提供分數，「我就是積極進攻好球帶，把投球策略做好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於與捕手張肇元的搭配，他則透露春訓期間就建立起默契，「雙方想法相當一致，我很放心他在本壘板幫我擋球，有時還會call出很好的球種、策略。」

台鋼球團賽後也特別選出2位優秀球員，其中一名正是此役單場3安猛打賞、包辦2分打點的曾子祐。

今年2月經典賽資格賽因傷一場都未上，曾子祐今天賽後透露好消息，強調自己目前「身體狀況是100％，完全沒有問題」，也感謝球迷一路以來的支持，「謝謝你們一直都有關注我、幫我加油！」

此外，另一名優秀球員則是曾昱磬，他在6局最後一個打席中擊出生涯首支安打，開心之餘不忘向球迷致意，「謝謝各位球迷，第一場到現在才出現第一支安打，真的很感謝大家一直為我加油。」

