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林書豪遭胡瓏貿「背後緊抱」險釀衝突　說開後稱是小事

記者游郁香／綜合報導

TPBL聯盟龍頭新北國王今（5）日在主場交手高雄全家海神，上半場打完拉開14分領先，第3節卻突然斷電僅得11分，遭到海神超前比數，林書豪決勝節率隊反攻，國王最終以106比92豪取6連勝。不過終場前4分58秒，一度出現緊張局面，林書豪在籃下遭胡瓏貿從背後「緊抱」，裁判緊急將兩人隔開，衝突才沒進一步升級。

國王與海神4天內2度交手，前一場國王狂勝20分，今日來犯的海神則在克雷格帶領下，打出17比5的開局。不過國王很快就追上比分，當家球星林書豪單節3次三分出手全部命中，1人包辦了14分，率隊以33比29超前了比數。

國王次節有效壓制海神的火力，僅讓對手單節進帳17分，前2節打完拉開60比46、14分領先。戰局在第3節發生變化，海神克雷格再度跳出來搶分，他與唐維傑合力砍下16分，國王則意外攻防斷電，單節僅拿下11分，反倒陷入71比75、4分落後。

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▲▼新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲林書豪攻下29分，新北國王拉出6連勝。（圖／TPBL提供）

國王決勝節重整旗鼓，林書豪聯手在禁區肆虐的沃許本及開啟外線火力的奧帝帶隊反擊，拉出一波25比6的猛攻，國王將領先擴大到15分，奠定了勝基。眼看比賽就要被帶走，場上突然出現肢體衝突，林書豪在籃下爭搶籃板時，被海神胡瓏貿從背後「緊抱」，林書豪試圖掙脫，當場面露不悅神情。

裁判趕緊將兩人隔開，避免衝突升級，裁判重新審視畫面後，並未追加犯規，由兩隊重新跳球。末節遭到國王狂轟猛炸的海神，雖成功「拐氣」連下7分，將分差縮小到8分，不過國王實力雄厚，奧帝、沃許本挺身滅火，國王最終就以106比92收下6連勝，也是對戰5連勝。

▲▼新北國王林書豪、高雄全家海神胡瓏貿（圖／TPBL提供）

▲▼林書豪一度因為遭胡瓏貿從背後緊抱面露不悅神情（圖／TPBL提供）

▲▼新北國王林書豪、高雄全家海神胡瓏貿（圖／TPBL提供）

此役18投9中包辦29分的林書豪，賽後受訪時談到與胡瓏貿的肢體衝突，他表示當下覺得有人拉住自己的脖子，又看不到是誰在背後，因此第一個反應是要「保護自己」，「從我的立場我看不到，覺得要保護自己，比較有情緒。」不過他了解到對方是要去搶球，事後雙方也說開了，「這是小事，都是比賽中會發生的。」

談到國王第3節斷電僅得11分遭反超比數，林書豪則簡潔回應是「心態問題」。他也提到自從打完東超，球隊回到主場應戰，有更多時間能休息、保護身體，團隊狀況有所提升。

▲▼新北國王林書豪、高雄全家海神胡瓏貿（圖／TPBL提供）

▲林書豪此役攻下29分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新北國王林書豪高雄全家海神胡瓏貿

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