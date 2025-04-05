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上季28連敗活塞鎖定季後賽！　勝場數翻3倍締NBA最驚人反彈

記者游郁香／綜合報導

上季曾追平NBA史上最慘28連敗紀錄的底特律活塞，今（5）日以117比105擊退暴龍，本季戰績來到43勝34敗，正式鎖定季後賽席次，這是他們睽違6年重返季後賽，並確保東區前6種子，無需打附加賽。活塞從上季僅14勝進步到本季勝率過半，成為NBA史上第1支單季「勝場數成長3倍」的球隊。

活塞今日在小哈達威（Tim Hardaway Jr.）飆出23分、杜倫（Jalen Duren）攻下21分、18籃板、6助攻和4阻攻，以及畢斯利（Malik Beasley）貢獻21分帶領下，以117比105在多倫多擊敗暴龍，取得季後賽門票，這是他們自2019年以來首度挺進季後賽，且確保了東區前6席次。

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▲▼活塞小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

▲小哈達威幫助活塞擊退暴龍，鎖定季後賽席次。（圖／達志影像／美聯社）

活塞上季僅繳出14勝68敗，戰績為全聯盟最差，一度還遭逢28連敗，本季他們「戲劇性」反彈，勝場數成長了3倍，目前以43勝34敗獨佔東區第5，領先公鹿0.5場勝差，落後第4的溜馬3場。

這是活塞自2008年最後一次打進東區決賽以來，第4度闖進季後賽，也是現任老闆戈爾斯（Tom Gores）在2011-12賽季接手球隊以來，第3次的季後賽之旅。

活塞接下來的挑戰，是結束自2008年東區決賽以來的季後賽14連敗，這是NBA史上最長的季後賽連敗紀錄。底特律當年在東區冠軍賽輸掉最後兩戰後，在2009年（遭騎士橫掃）、2016年（再度被騎士橫掃）與2019年（被公鹿橫掃）都止步首輪。

▲▼活塞一哥康寧漢、杜倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞自2018-19賽季以來首度重返季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞杜倫小哈達威季後賽

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