上季28連敗活塞鎖定季後賽！　勝場數翻3倍締NBA最驚人反彈

The Pistons clinch a top 6 seed in the Eastern Conference of the #NBAPlayoffs presented by Google! pic.twitter.com/Vo7Wg53a4c

記者游郁香/綜合報導

上季曾追平NBA史上最慘28連敗紀錄的底特律活塞,今(5)日以117比105擊退暴龍,本季戰績來到43勝34敗,正式鎖定季後賽席次,這是他們睽違6年重返季後賽,並確保東區前6種子,無需打附加賽。活塞從上季僅14勝進步到本季勝率過半,成為NBA史上第1支單季「勝場數成長3倍」的球隊。

DETROIT BASKETBALL IS BACK ????



The @DetroitPistons are headed to the Playoffs for the first time since 2018-19! pic.twitter.com/cQGgKVccsa