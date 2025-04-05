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費城人強打哈波：只有輸家才會抱怨道奇

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）力挺洛杉磯道奇砸錢模式。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊去年休賽季豪擲重金簽下多位大咖球員，引發外界對聯盟缺乏薪資上限制度的討論之際，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）對此直言：「只有輸家才會抱怨道奇的做法。」

面對與道奇即將展開的三連戰，這位兩屆國聯最有價值球員毫不掩飾地表達對道奇隊的肯定，「我覺得他們是一支很棒的球隊，也是很棒的球團。他們就是在做道奇隊會做的事，無論是牛棚、先發投手、國際球員，他們總是能吸引頂尖球員加入。」

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道奇今年開季薪資達3.195億美元，僅次於大都會，並因延後支付大谷翔平等球員的合約，進一步靈活操作財務空間。去年他們的豪華稅薪資總額高達3.53億美元，支付1.03億美元的豪華稅，卻順利奪下世界大賽冠軍。

這樣的「砸錢模式」雖然受到部分球迷和球隊質疑，但哈波並不認同這種批評，「這就是為什麼大家都想去那裡打球。洛杉磯當然是個很棒的城市，他們幾乎是全世界的中心——從美食到夜生活、從運動到道奇、湖人，什麼都有。他們會繼續吸引好球員，不管是牛棚、先發投手、國際球員等等，他們就是在做道奇隊會做的事。」

面對2027年即將到期的勞資協議，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也坦言已收到球迷對薪資制度的關切，並表示聯盟會審慎看待，確保比賽未來能持續保持公平與競爭力。

然而對哈波來說，與其抱怨，不如讓自己的球隊變強。他本人正處於與費城人簽下的13年3.3億美元合約第七年，費城人近年也不手軟補強，今年薪資排名全聯盟第三，展現強烈爭冠企圖。

關鍵字： 棒球大聯盟薪資制度哈波道奇

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