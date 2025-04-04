記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊投手莫頓（Charlie Morton）在對戰紅襪隊的比賽中先發登板，投5局被敲6支安打、失5分、投出2次四壞，但同時飆出10次三振。儘管最終成為敗戰投手，他仍創下球團史上首位40歲以上達成「單場雙位數三振」的投手。

據報導，隊史原本最年長單場10K紀錄，是由哈迪克斯（Harvey Haddix） 所保持，當時年齡為38歲又271天。如今 41歲142天 的莫頓打破這項紀錄。

今年是莫頓大聯盟生涯第18個球季，此戰靠著直球與大幅度曲球製造出16次揮空。他對自己的表現表示滿意，「今天投得不錯。」

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此外，根據報導，這也是大聯盟自2022年8月27日以來，再度出現超過40歲投手繳出單場雙位數三振的表現——當時希爾（Rich Hill） 以42歲169天之齡，面對光芒隊飆出11K。

MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs） 統計，過去20個賽季中，年滿41歲142天或以上還能完成單場10K的投手，僅有三人：強森（Randy Johnson） 曾達成過5次、希爾與赫南德茲 （Orlando Hernández）各1次，如今莫頓也加入這稀有名單。

▲ 41歲投手莫頓飆出10次三振！創金鶯隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）