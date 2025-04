老虎3A李灝宇連4戰安打　攻守俱佳上演越過護欄接殺美技

▲李灝宇 。(圖/截自brossports_officia IG)

記者楊舒帆/綜合報導

老虎旅美好手李灝宇在3A對戰遊騎兵,4打數敲出1安打,連4戰都擊出安打,維持穩定的手感。

李灝宇擔任先發三壘手,排第2棒,第一打席遭到霍夫曼(Nolan Hoffman)4球三振,第打席3局上,在對方換上溫(Cole Winn )登板時選到保送,不過留下殘壘。

Jason Foley gets a pop up and Hao-Yu Lee makes a nice catch over the rail. pic.twitter.com/h9L8E1nyjQ