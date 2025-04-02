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平野惠一暖心為女性職員發聲！盼台南休息室新增女廁

▲▼ 平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一呼籲提升台灣各地球場環境友善女性與孩童 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（2日）迎來2025年球季新莊主場開幕戰，場館在去年球季結束後完成全面整修，包含界外區鋪設大巨蛋等級人工草皮，打造出台灣首座「天然草皮與人工草皮混合」的職棒球場。中信兄弟作為客隊來訪，總教練平野惠一對煥然一新的球場環境表示肯定，同時也期待各地球場加快升級腳步，尤其讓女性職員與孩童觀賽更友善。

對於新莊球場再升級，平野惠一認為，球場變得漂亮當然是件開心的事，不只球場整潔提升，也能更吸引球迷進場，讓看球變得更開心，「像是台中（洲際）球場，現在廁所也要改建，這是很棒的一件事。」

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話鋒一轉，平野惠一直言，目前就差在台南棒球場，「希望台南有更多乾淨的廁所，大家都知道台南球場比較窄、小，像球員休息區那邊其實沒有女廁，我們球隊有女性教練，若比賽中想上廁所就得跑到外面，這比較不方便。」

平野惠一進一步呼籲，應提供更好的環境給女性同仁，「以前日本球場也有髒亂的問題，尤其是廁所，後來順應時代開始重整，球場整修變得更漂亮。」

他認為，球場環境的改善有助吸引更多女性與親子族群進場，「這是非常好的事，希望台灣各地的球場都能持續往這方向努力，讓每一座球場變得更漂亮，安全性也是需要顧慮的地方。」

▲▼中信兄弟打擊教練莎菈（Sarah Edwards）。（圖／記者李毓康攝）

▲平野惠一進一步呼籲，應提供更好的環境給女性同仁，「以前日本球場也有髒亂的問題，尤其是廁所，後來順應時代開始重整，球場整修變得更漂亮。」。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 職棒台灣球場平野惠一女性觀眾

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